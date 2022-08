Otra jornada en la que el régimen cede a sus apetitos

Desde hace algunos años, los sucesivos administradores del Estado han pretendido confundir lo público con lo privado en la medida que les beneficia y les conviene. Cuando hay que dar cuentas de lo que se ha invertido, gastado o despilfarrado, se le ponen cortapisas al derecho del público a saber, ya sea a través del control político del Instituto de Acceso a la Información Pública, de leguleyadas para dilatar los procesos correspondientes o ya de modo chabacano negándose a abrir a la ciudadanía documentación incluso oficiosa.

El listado de información a la que el régimen le ha puesto candado por cinco o siete años es larga y ahora incluye hasta las sesiones de concejo de algunas municipalidades en el interior del país. Gastos, licitaciones, data de uso básico como la sanitaria o la referida a la violencia es desde hace algunos meses conservada bajo llave con el celo de lo privado pese a que documenta, ilustra, describe el uso del dinero del pueblo y además ha sido generada con esos mismos fondos, por empleados del gobierno que los salvadoreños sostienen pagando sus impuestos y renta.

La siguiente grada en esa enajenación de lo público es ignorar la inspiración constitucional de las instituciones y manejarlas como si fuesen propiedad, herramienta o arma al servicio de intereses personales, sectarios o privados. A la cabeza en esa degeneración del Estado de derecho está la Asamblea Legislativa, en la cual ya no se debate, ya no se permite el ejercicio del disenso, ya no se abordan los articulados con ojo crítico ni pretensión intelectual, y los deseos y apetitos del Ejecutivo se convierten en órdenes.

Aunque cada vez que la coyuntura calienta, los voceros del régimen se dan golpes de pecho arrogándose unos ideales democráticos que no pueden ni siquiera fingir, su naturaleza les traiciona cada tanto. Ayer, nada menos, un importante parlamentario oficialista se dejó ir una filípica contra un medio de comunicación digital alegando que iban a aprobar un proyecto de ley prácticamente ex profeso para perjudicarlo. Las declaraciones se registraron poco después de que el presidente de la República se manifestó contra los profesionales que trabajan para ese periódico de un modo indigno para su cargo.

Insinuar siquiera que el congreso pueda actuar de ese modo, con un timing y una intencionalidad tales, desdice del juramento constitucional de los diputados. No hay argumento que justifique ese discurso, la peor vulgarización posible de la función legislativa, funcionarios de elección popular convertidos poco menos que en matones al servicio de una vendeta.

Esa peligrosa dirección, la de equivaler la función pública a la defensa de la agenda de una persona, de su entorno más cercano y del grupo económico afín, degenera rápidamente en la prevalencia de esos objetivos particulares y privados sobre el interés público hasta reñir con la Constitución y después someter a la misma ley a esos propósitos. Insinuarlo ya es grave, hacerlo es ilícito y subvertir el Estado de derecho para garantizarlo, por ejemplo violando el principio de la alternancia en el poder, es una infame consecuencia de esa tendencia, de esa debilidad del espíritu y de esa perversión de la democracia.