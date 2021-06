Otra semana de cuentos con la firma oficial

En El Salvador, un día se habla de las criptomonedas y al día siguiente del rebrote de covid, el jueves se desata un escándalo diplomático, el viernes se desmonta la Comisión contra la Impunidad y el fin de semana el presidente tiene a mucha gente hablando de rayos láser en los ojos.

Por supuesto, este híperconsumo de contenidos, sucesión de temáticas sobre los que la opinión pública se levanta hablando, desayuna, almuerza y cena hablando y se acuesta enterrándolos, lista para pasar por el mismo ciclo al día siguiente, tiene que ver con el acceso masivo a la tecnología, sobre todo a través de los móviles. Una cuenta de redes sociales, un aparato telefónico y una recarga en el comercio más cercano son suficientes para que el ciudadano se integre a la audiencia.

Además, el concepto de participación en la discusión política se ha simplificado tanto que algunos consideran que opinar, discutir o insultarse en uno de esos espacios es vivir la democracia. Y finalmente, aquí sí que por estricto propósito del oficialismo, se ha esparcido la creencia de que la administración pública se desarrolla, divulga y legitima desde los perfiles sociales de los funcionarios de tal modo que la ciudadanía se ejerce digitalmente. Aun si esa participación es sólo con emojis, saludos y eslóganes.

Pero la velocidad y entusiasmo con la que la nación salvadoreña se entrega a esas narrativas, masticándolas sin antes haberlas degustado, no sólo se explica por el acceso tecnológico. Hay una deficiencia de fondo que permite que la esfera oficial imponga a su gusto una y otra vez la agenda de lo que se discutirá día tras día; es la ausencia de una sociedad civil robusta, potente, que mantenga en permanente discusión los asuntos fundamentales, desde la defensa de los derechos humanos hasta la necesidad de una ley del agua, por decir lo menos. Por eso el presidente ha cambiado de tema las veces que ha querido desde que en Chalchuapa se abrió la puerta a una historia tristemente muy salvadoreña: migración ilegal, crimen, impunidad e incapacidad del ministerio público. Lo hizo sin pudor y sin enfrentar resistencia.

Aparentemente, la nación se quedó sin corazón ni vísceras, desconectada de los principales problemas que la aquejan, sin energía ni interés en enarbolar las banderas del colectivo. Después de la firma de los Acuerdos de Paz, la sociedad civil estaba llamada a llenar el espacio dejado por la organización política y revolucionaria, satisfaciendo lo que esta supuso para las fuerzas más intensas de la sociedad en los años ochenta, a la vez dínamo y catalizador, con otros retos, desatando nuevos procesos y nominando futuras conquistas.

Pero no sucedió; y uno de los efectos de esa deficiencia fue que las graves desigualdades económico-sociales y la desintegración social y cultural perdieran primero visibilidad en la agenda nacional y después campeones en su persecución y denuncia. Ese grave déficit de democracia social ha herido profundamente los modos y la visión del mundo de las nuevas generaciones, que se entienden a sí mismas marginadas o bien en lo brutalmente territorial o en la toma de decisiones de la comunidad, la nación y el gobierno.

Lo mejor que muchos tienen para sentirse parte, para expresar adhesión y encontrar la recompensa de un nosotros amplio, difuso, contradictorio pero finalmente gratificante es ese consumo de la narrativa oficial. Y esa retórica está diseñada de un modo tal que defenderla no requiere ni siquiera una militancia declarada, hostil o verborreica sino sólo su consumo sostenido. Con la sobreexposición a ese caudal de cuentos, medias verdades y noticias falsas, el ciudadano terminará intimidado, seducido o aburrido. Da igual, lo que el gobierno persigue es el resultado: que la sociedad no se organice y no reaccione, otro modo de control social.