Ya vamos dejando detrás los primeros días tan esperados del año nuevo que de nuevo no tiene mucho y sin duda no tendrá demasiado en nuestras tierras. El aire ambiente, sin vientos esperanzadores en el horizonte, parece estancado. Al menos, en El Salvador, donde no se entrevé ningún claro; un nuevo año pero otro más con el bukelismo, que nos ha mostrado de lo que es capaz, y nos puede preocupar. Más de lo mismo, de lo mismo de siempre. Pues esta historia va a terminar mal.

Hay una comparación eficiente para entender la secuencia política que estamos viviendo y que sin lugar a duda enojará a los dos interesados, por lo cual la comparación algo debe de tener de bueno. Pues de tanto odiarse, en más de algo tienen que parecerse. Y es el caso. Mauricio Funes y Nayib Bukele. Lo interesante aquí son los fenómenos políticos, los momentos, las promesas, los engranajes y mensajes que ambos encarnaron de una manera, salvando las (leves) distancias, semejante.

En realidad, la secuencia política que abrió Bukele fue abierta varios años antes, en 2009, cuando un periodista de izquierda a priori fuera de las carreras y radares de la política tradicional, a priori diferente de los ya famosos "mismos de siempre", con sus manías y chanchullos, accedió al poder por primera vez con los colores del FMLN. Sobre todo, ahí y en aquel momento, se encuentra por primera vez el mensaje fundamental y fundador del castillo de naipes bukeliano: la supuesta diferencia. "Esta vez es diferente, Mauricio presidente". La promesa tan encantadora como ilusoria suena conocida. Conocemos el resto de la historia.

Bajo el mandato de Funes, el país también conoció niveles históricamente bajos de homicidios, un milagro inesperado. O más bien, al principio, Funes y sus ministros se empeñaron en justificarlo por los logros y eficacia de la policía, antes de ceder frente a la evidencia presentada por una investigación de El Faro: había una tregua, es decir negociaciones en ese momento secretas entre el gobierno y las pandillas. Y luego, o mejor dicho detrás, en eso y en otras cosas, ahora y en aquel entonces: corrupción. Mentiras repetidas, juegos perniciosos, negocios ilegales y arreglos provechosos para los happy few a expensas, como siempre, ahí sí, de los mismos de siempre: los salvadoreños. Bis repetita: de nuevo, la historia suena familiar.

Quizás Funes haya sido una de las personas que más daño le ha hecho a la política salvadoreña, al menos simbólicamente. En los hechos, sin duda no fue peor que los otros, hay mucha competencia, pero sí dañó rotunda y definitivamente la imagen del ejercicio político en el país. Al prometer algo diferente sin cumplir, solo logró resaltar la bajeza de siempre. Es ante el fracaso de algo diferente que nos damos cuenta de la repetición de las cosas. Que nos asalta la realidad: siempre lo mismo. Diferentes colores, caras y medios, pero mismos fines. Los rastros que dejará Bukele serán en ese sentido fatales. Lo mismo en peor. Pero esta vez sí sabemos cómo terminará. Acabará mal.

Lo gritaba Úrsula en Cien años de soledad: "Ya esto me lo sé de memoria. Es como si el tiempo diera vueltas en redondo y hubiéramos vuelto al principio". En El Salvador, la historia se repite, y se escribe sola, con la ceguera del piloto automático. Nuevos años de soledad.