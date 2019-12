Otro Plan educativo, sin solución...

Existe una amplia diversidad de libros sobre planificación estratégica educativa; en mi especialización utilizamos el libro "Applied Strategic Planning" de L. Goodstein, T. Nolan y J. W. Pfeiffer; la mayoría de autores serios consideran que la planificación estratégica educativa eficaz debe tener varias características: a) ser, obviamente, estratégica y no táctica, lo cual supone una visión de largo plazo; b) tener en cuenta factores críticos o núcleos temáticos bien focalizados, y que no sean muchos –a lo sumo tres–; c) diseñar siempre salidas contingenciales; d) revisar datos o tendencias que expliquen de dónde venimos, por qué estamos así y hacia dónde queremos ir; y e) contar con indicadores o datos para medir los avances.

Tal como anotó W. Kelvin: "Lo que no se define no se puede medir; lo que no se mide no se puede mejorar; y lo que no se mejora se deteriora"; justamente esto es lo que ha sucedido con nuestro sistema educativo, y como muestra de resultados ahí están los dos nudos gordianos: el de Calidad (PAES) y el de Cobertura (Parvularia y Media).

De los Acuerdos de Paz a la fecha llevamos los siguientes planes educativos: Plan decenal (1995-2015), Desafíos de la Educación para el Nuevo Milenio (1999), Plan Nacional Educativo 2021 (2004), Plan Social y Educativo Vamos a la Escuela (2009) y Plan El Salvador Educado (2014); esta semana el ministerio presentó su nuevo Plan Estratégico 2019-2024. La mayoría de estos planes ha contado con Comisiones de Notables para su seguimiento, pero debemos concluir que todos han corrido con la misma suerte: i) se diseñaron y nos los volvieron a leer, lo hicieron como un requisito; ii) ninguno tuvo continuidad más allá del quinquenio, fueron planes de gobierno; iii) la mayoría de planes era un conjunto de "buenas intenciones" sin compromisos concretos; y iv) no han servido de mucho (ni siquiera los revisan para hacer los nuevos)...

El nuevo plan estratégico educativo no tiene datos ni indicadores, es decir, no hay compromisos concretos; definir que se va a dignificar a los maestros, a reformar o modernizar el sistema educativo o que se va a garantizar una educación de calidad, sin datos o indicadores, posibilita que no suceda nada.

Cuando hay indicadores o datos, léase Educación Para Todos (EPT), Objetivos del Milenio (ODM) u Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los gobiernos, generalmente, quedan muy contra la pared y tarde o temprano modifican las metas o los tiempos. Sobre esto ya tenemos mucha experiencia.

Los indicadores son herramientas de eficacia; por ejemplo, en 24 años apenas mejoramos 1.6 grados de escolaridad, mantuvimos la misma PAES y han sido recurrentes los problemas de cobertura en educación parvularia y media (perdiendo 4 de cada 10 estudiantes). Uno no critica por molestar, sino por observar la capacidad de indolencia de los funcionarios de gobierno. Y toda esta ineficiencia ha costado cientos o miles de millones de dólares; obviamente quienes sufren esta desidia son las escuelas públicas, sus docentes y directores, y no los funcionarios que generalmente educan a sus hijos en centros privados de calidad...

El nuevo plan –que ha sido aplaudido ingenuamente por algunos analistas y que ha tenido apoyo de organismos multilaterales y cooperantes– se ha construido en aproximadamente 6 meses, y luego de leerlo con detalle les puedo asegurar que es un conjunto de ideas muy bien elaboradas, es decir, un buen discurso, pero en ninguna de las 29 láminas explica cómo van a suceder las reformas o modernización que se plantea, ni establece una métrica mínima para dar seguimiento a los cambios, y esto representa un riesgo importante para la eficacia de las políticas públicas educativas.

Estrategia es "el arte de proyectar y dirigir acciones bien diseñadas, encaminadas hacia un fin determinado y lograr buenos resultados"; y sí, hay que medir, y se necesita algo de aritmética. Deberían hacer algo más –ya que tienen gurús internacionales a mano–: Prospectiva o forecasting, intenten ver el futuro de los niños con datos...