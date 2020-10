Otro asalto a la libertad de prensa

Una característica del gobierno Bukele es su obsesión por manipular la realidad, por manejar el guion de lo que sucede en el país como lo quiere ver y que lo veamos y lo que hace el gobierno. Cabe mentir permanentemente, crear enemigos imaginarios según el manual de Goebbels, el ministro de Propaganda de Hitler, con lo cual agrupa seguidores, culpa de cualquier problema a diputados de la Asamblea y magistrados de la Corte Suprema y otros funcionarios que deben ejercer control sobre sus acciones.

No es un capricho ni uno de sus arrebatos, es una estrategia de manipulación de voluntades bien planeada y utilizada como manual por dictadores y aprendices, aquí evidentemente estamos en presencia de ese fenómeno.

La prensa libre es sin duda uno de los estorbos mayores para los dictadores y el Sr. Bukele lo ha demostrado amplia y hasta grotescamente, lo que le ha valido condenas internas y externas con senadores y congresistas de los Estados Unidos, a quienes les restó importancia con el ridículo argumento de que era solo un pequeño porcentaje de ellos, como si fuera una encuesta sobre Bukele pasada al Congreso y el Senado. Afuera causó risas de burla por la ignorancia y más estupor de en manos de quién estamos.

La práctica más común de los gobernantes de su tipo es pagar bajo la mesa a periodistas, presentadores de TV y radio, "seducir" a los medios con la jugosa pauta publicitaria gubernamental y "castigar" a los independientes económicamente con ese instrumento. No es el primero ni el último.

Hoy se ha lanzado a tener un noticiario propio en el canal estatal 10, diseñado para televisión educativa, auguramos que será un fracaso pues muy pocos quieren ver solo la versión gubernamental de los hechos, la competencia afuera es fuerte y a lo mejor libera las entrevistas de funcionarios de gobierno que muchos no queremos ver por mentirosos y tóxicos en esos programas.

No le bastó a él y sus asesores (venezolanos ¿y el español?) y están armando un periódico, un plan de gran complejidad. Los cuatro rotativos grandes tienen muchas décadas de operar: LA PRENSA GRÁFICA tiene 105 años de operar, El Diario de Hoy fue fundado en 1936, Diario El Mundo 1967, Diario Latino originalmente en 1890 aunque ha pasado por diferentes renaceres.

Ahora el Sr. Bukele y su séquito han asaltado como bandoleros a algunos, robando su personal con el doble o el triple del salario, a LA PRENSA GRÁFICA le llevaron al gerente de redacción, periodistas y gente de otras áreas con salarios muy jugosos.

Tocaron a la mayoría de gente capaz de LPG y de otros, muchos, me consta, aunque tengan necesidades económicas decidieron decir no, conservar su integridad y convicciones. Me dijo una de ellas: "Yo soy periodista, no mercenaria, no vendo mi honor y convicciones, este gobierno pasará y mi prestigio y autoestima seguirán intactos". Fueron muchos los que dijeron que no.

Los que vendieron su integridad e independencia de criterio por dinero, seguramente al terminar la aventura, quedarán como no deseados, tal como le ha sucedido a quienes se vendieron a otros gobiernos en el pasado y al regresar, los tratan como contagiados.

Este nuevo y poderoso ataque a la libertad de prensa probablemente salga como "cohete soplado".

Todo esto se hace con presupuesto público, nuestro dinero, lo que además de falto de ética es ilegal.