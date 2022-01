Otro intento de intimidación contra el oficio periodístico

Además de desestimar cualquier vulneración laboral, específicamente al código de trabajo o cualquier otra normativa laboral vigente, de la que se le acuse a esta empresa y de exigir que no se use como arma contra la LPG a los mismos profesionales cuyos puestos de trabajo ha luchado por conservar, alertamos a la sociedad y opinión pública de esta alienación de la narrativa y del manoseo de la justicia pretendido por este funcionario. Que esta persona no esté preocupada como cualquier otro salvadoreño por establecer de que el erario público ha sido defraudado por los grupos delincuenciales perseguidos en ese proceso es su decisión; controversial por cierto. Que desprecie el rol de periodismo independiente es una consecuencia de su formación, afiliaciones y militancia.