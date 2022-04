Otro niño, otra mochila y el mismo soldado

Fuente: https://twitter.com/jfunes91/status/1508642866515611651

Vi la fotografía y quedé en shock. Mientras otros aplauden desde la burbuja de sus redes sociales, yo llevo días tratando de entender, o no queriendo aceptar, por qué las nuevas generaciones y parte de las viejas no entienden lo triste y violento que es ver una fila de personas con las manos en la nunca esperando ser cacheadas por un soldado o un policía. Y sobre todo cómo pueden no sentir rabia, casi vergüenza, a ver la imagen de alguien con un fusil al ristre revisando a conciencia la mochila de un niño a la salida de su comunidad.

Supongo que es lógico, inevitable. Muchos no lo vivieron y durante años el Estado cometió la traición de pedir olvido o el error de resumir la historia de la guerra civil salvadoreña en unas pocas páginas de los textos educativos. Son, somos, el resultado de una política de olvido total de un conflicto armado que nos dejó saldo de más de 70 mil muertos, miles de desaparecidos y un sinfín de violaciones a los Derechos Humanos que apenas se reseñaron, pero que aún son herida abierta: capturas ilegales, torturas, violaciones, mucha impunidad.

A mediados de los ochenta, cuando la guerra no tenía visos de una solución inmediata, yo tenía menos de 10 años y ya sabía qué significaba ser sospechoso solo por ser salvadoreño y estar en un lugar determinado.

Mi madre era docente universitaria y cuando no tenía con quién dejarnos después del colegio nos llevaba a su trabajo, a la Universidad de El Salvador. Para atravesar el cerco militar que tuvo el campus durante aquellos años, encarabas a soldados que revisaban todo y a todos bajo la premisa de que la Universidad Nacional era cuna de terroristas y docentes, estudiantes y hasta los niños que entraran o salieran de sus muros eran sospechosos, peligrosos.

Recuerdo a un soldado en aquel cerco ordenando a mi madre que abriera mi mochila. Lo recuerdo interrogando: "¿Por qué tiene tantos libros el niño?" Vi una vez cómo un soldado sudoroso levantaba con la bayoneta puesta en el cañón de su fusil la sospechosa caja de yesos de colores de un sospechoso docente universitario. Vi estudiantes que iban a un viaje de campo puestos en fila a la orilla de la carretera al Cerro Verde con las manos en la nunca, esperando ser cacheados por militares que los miraban con desconfianza y poder. Con los años supe que algunos de esos estudiantes desaparecieron solo porque tenían el pelo largo y eran universitarios, dos características que a todas luces los volvían guerrilleros.

¿Alguno o varios de ellos habrán sido miembros de organizaciones de izquierda? Sin duda, más de uno. Pero los adjetivos terrorista, facineroso, izquierdoso y delincuente se ocupaban como sinónimos y se aplicaban por igual para toda la comunidad universitaria.

Tuvieron que pasar muchos años para que tomara conciencia de que lo mismo, peor, había pasado en caseríos, cantones, municipios o departamentos enteros. En lugares en los que solo por vivir, por habitar, ya merecías ser al menos sospechoso de guerrillero, facineroso, terrorista. O culpable. Y objetivo de violaciones de los derechos humanos más básicos de una persona. Como sucedía también con determinados grupos religiosos o culturales.

Entre la pregunta de aquel soldado que me vio como "sospechoso" en la entrada de UES y la fotografía del 28 de marzo en la comunidad 22 de Abril, en Soyapango, han pasado 38 años de demasiado olvido patrocinado o permitido por gobiernos de distinta bandera.

Que solo cuatro décadas después los jóvenes de este país no conozcan esa etapa de nuestra historia es culpa de un Estado que no hizo lo suficiente para que fuera recordada, comprendida y respetada como merece.

Pero no nos perdamos. Ahora, este olvido se agrava con un gobierno que controla todas las ramas del Estado y no solo niega la historia del país, sino que reniega de ella y repite sus peores errores. Parece que se quiera reeditar una versión mejor iluminada de la vieja doctrina de seguridad nacional, en la que como a finales de la década de los setenta, los héroes visten de verde olivo y el enemigo interno puede ser cualquier persona, grupo u organización que no piense exactamente igual que el gobierno de turno.

Nunca maduramos como país en tantas décadas y estamos retrocediendo a pasos acelerados, en los últimos años, lo poco que crecimos.