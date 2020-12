Cuando se firmaron los acuerdos de paz, se intentó dejar una fuerte estructura de gendarmería, que fuese el ejemplo mundial del poder de la palabra, habiéndose concebido como madre de ella a la ANSP, el símbolo de Paz. Esa institución no militar y celadora de los Derechos Humanos la negociaron con la integración del 20 % de exmilitares, 20 % de exguerrilleros y 60 % de civiles, de los cuales muchos eran de corte socialista, quienes dentro de las filas estudiantiles fueron sacando sus raíces hasta mostrarlas en su graduación; esto creó una policía estigmatizada que mientras no se tuvo mayor presencia territorial y política funcionó como una verdadera auxiliar de justicia; pero desde que la política vio su potencial, ha servido de bastión moderado para contener intereses particulares, permitiendo que cada dirección policial esté señalada con el partido político en el poder.

Lo civil lo mantuvo hasta principios de este siglo, habiendo demostrado que cada una de las jefaturas superiores estaba apegada a una doctrina política, siendo la última la más marcada como derechista, quien heredó unos meses a un director proveniente de la milicia, error. Fue hasta la presidencia del FMLN que el director fue un oficial de carrera y académico graduado, esta persona hizo de la institución policial un modelo de corte socialista, el cual no fue funcional ya que lo que provocó fue un descalabro operacional y una preparación para el desastre en seguridad, que llevó a una tregua con diversas participaciones, de lo cual solo conozco lo publicado por los periódicos. Sembró el descontento institucional y preparó su partida, la cual fue premiada en el siguiente quinquenio con una embajada.

Fue hasta la siguiente presidencia del FMLN que el director amalgamó su formación militar guerrillera, ser un oficial PNC de carrera y su academicismo posterior, para dar hasta el 5.º año de la gestión presidencial el resultado querido por los salvadoreños, lo cual era el combate a la delincuencia. Esa actuación no llegó a tiempo porque preparó el camino para el gobierno actual.

Hoy estamos en presencia de una institución policial que está demostrando, por medio de muchos miembros, que están respondiendo a los intereses partidarios o indicaciones de personas ajenas a la policía, porque si no ¿cómo explicamos los últimos acontecimientos con las JED y el TSE? Debemos recordar que por todos los medios de comunicación, nos hemos dado cuenta de las prepotencias de los miembros policiales; además, hemos visto que se está permitiendo el abuso de autoridad a personas que por ley no deben actuar como policías o militares, para muestra hay que ver cómo se pasean con armas de guerra personas que hasta han estado sometidas a procesos judiciales por diferentes delitos.

La desconfianza en la PNC está llegando a tal grado que la FGR pretende tener un "Cuerpo de Técnicos en Investigación", lo cual no es la solución porque el actual fiscal puede ser bien intencionado, pero ¿quién asegura que el próximo lo sea?

Mientras no se vuelva a la institucionalidad y principalmente al respeto de la Constitución, la policía irá en caída libre hacia las fauces del leviatán de la politiquería. Por cierto en mi opinión el mejor equipo fue Hugo Barrera, Rodrigo Ávila, Renzo Martínez y ahora Corina Palma. ¡No me callen, no disparen!