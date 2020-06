¡Padre de los cielos y de la tierra gracias por la vida!

1. Celebrar el Día del Padre cuando los hijos están pequeños como me tocó en 1969, en que estaban de 14 a 1 año, la celebración corría por cuenta del papá pues mi esposa trabajó hasta 1965; permítaseme contar cómo celebramos algunos años en familia.

En 1969 tuve un Benz 190 con un colega y en enero de 1970 llegó a mi oficina el Dr. Jorge Vitelio Luna a proponerme que me ganara 10,000 colones y yo le pregunté por qué, y me dijo: porque vos sos según fuentes de los tribunales "el masucho" de la casación. Me entregó como 50 fojas de la sentencia que había condenado a un reo que él defendía y me dijo: vendré el martes –porque era viernes a mediodía.

2. Estudié viernes, sábado y domingo en la oficina todo a mano y cuando llegó el Dr. Luna el martes le entregué 7 páginas y me dijo: ¿y qué es esta locura? y yo le dije: viene la historia de que cabeza grande es pura agua y cabeza pequeña es puro cerebro, y me dijo: siempre salís con la tuya.

Con esos 10,000 en febrero de 1972 compré un Benz 220S y en él celebramos con toda la familia el Día del Padre y de la Madre en Los Planes de Renderos, en el lago de Ilopango y fuimos a Esquipulas. Quien me vendió el auto fue el chero Chema Ágreda quien me dijo: como tu esposa ha trabajado en la Mercedes Benz ese es un regalo del recuerdo para ella y los cipotes.

3. Ahora viene lo que quizá debió ser el principio: yo le llamo regalo de Jueves Santo. En 1973 estando en mi oficina revisando un trabajo intitulado "La Nueva Ley del Proceso Penal" para presentarlo en junio a un concurso promovido por el Centro de Estudios Jurídicos, en el que obtuve primer premio, de lo cual es testigo el Dr. Fabio Hércules Pineda y no el Dr. Silva ya fallecido.

Volvamos al Jueves Santo: tocaron el timbre de la oficina 3 muchachas y un joven y abrí la persiana y me preguntaron: ¿verdad que usted es abogado? Y abrí la puerta y comenzamos a platicar. El muchacho me dijo que se quería casar con una de ellas y yo le dije que no había secretaria y no se puede hacer, entonces me dio 10 billetes verdes de 100, y le dije: vamos a ver. Vengan como a las 4 de la tarde.

4. En mi hogar tenía el protocolo y con mi Sra. a la máquina de escribir hicimos el matrimonio; regresé a la oficina y ya los interesados me estaban esperando. Entraron a la oficina, firmaron el matrimonio los contrayentes y las otras 2 señoras de testigos y terminó el asunto.

Con esos 1,000 dólares y 7,000 colones que me había pagado una Dra. por lograr que los abuelitos le entregaran un hijo como de 6 años, armamos viaje a México toda la familia menos el mayor que tenía 18 años que ya andaba de enamorado, a quien yo no le había dado mal ejemplo.

5. Viajamos en LACSA en un viaje que hoy le llaman "combo" y pasamos 12 días en la capital y en Acapulco. En la ciudad en las horas hábiles con todos los varones y las hembras visitamos lo más importante de la capital y una noche con mi esposa fuimos al Hotel Reforma a ver y oír el espectáculo de Olga Brinski con su violín.

Esperamos que todos los padres disfruten en familia su día; y yo agradezco a mi padre quien me aconsejó ser abogado y quien descansa en paz.