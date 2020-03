Pandemia económica requiere soluciones extraordinarias

El Salvador también vive las consecuencias de la pandemia económica mundial causada por el Covid-19, y para enfrentar esta difícil situación se requieren medidas extraordinarias, que rompen el molde tradicional de gestión financiera pública. Ahora, lo único importante es controlar la expansión del Covid-19, proteger a la población, velar por satisfacer sus necesidades básicas y evitar la pérdida de empleos. Este es el gran objetivo nacional de buena administración pública y privada.

El Covid-19 es un enemigo invisible, que golpea la salud de las personas y que debilita la salud de la economía, lo que pone en riesgo miles de empleos, y causar una disminución de los ingresos del Estado cuando más los necesita. Además, por menor actividad económica, especialmente en Estados Unidos de América y Centroamérica, las exportaciones enfrentarán dificultades, será menor el ingreso de inversión extranjera y las remesas familiares se contendrán.

El Gobierno ya ha tomado medidas en respuesta a las necesidades inmediatas, para asegurar empleos y evitar quiebras de empresas, aunque esto es limitado por la falta de recursos. El paso que sigue es hacer una "Planificación económica... esperando lo mejor, (aunque) preparado para lo peor" (Mühleisen, FMI-Blog, 2020). Para dinamizar la economía se requerirá mayor endeudamiento y dinero circulante. Paradójicamente, los organismos financieros multilaterales que demandaban a los países a no sobre endeudarse, ahora están ofreciendo préstamos a tasas muy bajas, e incluso "cero".

En el caso de El Salvador, como el déficit fiscal va a ser mayor a lo esperado (mayor gasto y menores ingresos), habrá que reformar la Ley de Responsabilidad Fiscal ante la emergencia, pero solo como algo temporal, y dejando en claro el camino para volver a la normalidad.

Es obvio que el Gobierno requerirá mayor financiamiento para enfrentar la tragedia humana que causará el Covid-19, especialmente la que vivirán las familias de menores ingresos, porque en su mayoría son autoempleadas, tienen micro negocios o prestan servicios personales, y si no venden o no trabajan no tienen dinero para comer. Este es el epicentro de la tragedia que debemos atender. A ellos se suman la micro, pequeña y mediana empresa, mipymes, especialmente las de restaurantes, turismo, transporte, y todo tipo de servicios, incluyendo los profesionales.

No todo debe ser pedir más préstamos. Veamos, el Sector Público No Financiero deberá pagar unos $1,000-$1,050 millones en intereses este año. Si con los organismos financieros multilaterales se obtienen préstamos a mayor plazo, y una tasa entre "0.0 %-1.0 %", para pagar los que tienen altos intereses (Eurobonos y otros), el Fisco podría ahorrar entre $450-$550 millones anuales. Además, se debería solicitar a los prestatarios la reorientación de varios préstamos, para superar la crisis que se vivirá. Esto significaría tener más dinero para la crisis, sin aumentar la deuda ni el déficit fiscal.

Para estimular la economía, se podrían reducir 5 puntos las reservas de liquidez que las instituciones financieras depositan en el BCR, lo que liberaría unos $600 millones, que acompañado con modificaciones a las normas, haría más fácil otorgar nuevos créditos. Esto presionaría a la baja las tasas de interés. Así, se podrían brindar apoyos concretos a las personas naturales, y a las mipymes más afectadas, porque estas últimas generan empleos y pagan impuestos, pudiéndose mantener la ayuda hasta que esta crisis se supere entre este año y 2021, y de este modo, proteger el bienestar de la gente.