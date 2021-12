Para demostrar capacidad ejecutiva

En todos los municipios de nuestro país hay enormes necesidades. Basta recorrer calles y avenidas en cualquier punto del territorio, para darse cuenta de que las calles, avenidas y aceras están en malas condiciones. Muchas están en condiciones críticas y los motoristas y peatones corren riesgos de accidentes sin tener a quién recurrir para demandar por las consecuencias de la inseguridad física.

En todos los municipios de nuestro país hay enormes necesidades. Muchos no tienen agua potable. Por más que ANDA anuncia inversiones millonarias para resolver el histórico desabastecimiento, colonias enteras tienen problemas de agua y familias completas pasan a la espera del vital líquido. No tienen agua porque la prioridad no es el abastecimiento de agua para uso doméstico. Y peor aún, no se toma conciencia del valor de ese vital líquido.

En todos los municipios de nuestro país hay enormes necesidades. El sistema de recolección y tratamiento de basura tiene deficiencias. Muchas alcaldías municipales carecen de vehículos en buenas condiciones para asumir apropiadamente la tarea de recolección. Y no es solo el vehículo, muchas tienen deficiencias en el tratamiento y la disposición final de desechos. Hay que preguntarle al Ministerio de Medio Ambiente sobre el tema.

En todos los municipios de nuestro país hay enormes necesidades. Los parques y los espacios públicos para el deporte, las artes y la cultura son vitales para la convivencia y la cohesión social. En muchas colonias estos espacios se han dejado sin el cuidado necesario por falta de presupuesto. Aquellos que son visibles tienen más atención y la atención en muchos casos es asumida por los residentes. Sin embargo, en muchas comunidades las condiciones dejan mucho que desear.

La lista de necesidades en los municipios es larga y compleja. Los concejos municipales desde hace varios meses se han quedado sin capacidad de asumir, responsable y oportunamente, las atribuciones establecidas en el Código Municipal. En su mayoría, no tienen financiamiento disponible. La explicación está a la vista. En su territorio no tienen a quién cobrarle.

Por lo anterior, a cualquiera puede llenar de esperanza la capacidad financiera que le han dado a la Dirección de Obras Municipales. Tener la capacidad y la responsabilidad de ejecutar $13.7 millones diarios para financiar proyectos municipales durante los próximos 20 días va a demostrar la capacidad ejecutiva que concentra esa nueva dirección. En 20 días tienen que priorizar, diseñar proyectos, ejecutarlos, evaluarlos, recibirlos a satisfacción y cancelarlos. Son $13.7 millones diarios que van a dinamizar, ojalá, la economía local. Y esto, de cerca y de lejos será perceptible.

Informan que en esa nueva Dirección tienen a dos responsables por alcaldía municipal, supongo que es suficiente para conocer y priorizar necesidades locales. Sin embargo, seguramente insuficientes para cumplir con la ejecución de $52,300 diarios por municipio dada que esta responsabilidad exige conocer y evaluar proveedores, asignar proyectos y asegurar que se concluyen en menos de 20 días. Todos y cada uno demostrarán su capacidad ejecutiva.

¿Gastar por gastar? Ojalá que este recurso no termine en pintura de colores oficiales en todos los espacios públicos municipales. Si es mucho para pintar espacios municipales, ojalá que incluyan la renovación de pintura en los centros escolares que lo ameriten. ¿Equipamiento en mercados municipales? ¿Bacheo masivo? En 20 días esto sería visible en cualquier parte del país.

Hay millones asignados para obra municipal. Es una asignación para experimentar cómo funciona la centralización del gasto para satisfacer necesidades y carencias municipales. Si logran ejecutar $13.7 millones diarios en obras municipales se notará a lo largo y ancho del país. Manos a la obra porque solo tienen 20 días.