Para el FMLN apoyar o no a NI-GANA es un "no brainer"

"Apoyar o no a NI-GANA es un ‘no brainer’ para el FMLN. Su mayor enemigo es NI, si gana se queda con sus bases, con dinero y poder del Estado. Su mejor apuesta es recuperar votos o que se abstengan, apoyar a NI es pegarse un tiro en el pie o la cabeza".

El dilema que se presenta en el Frente es apoyar o no a NI-GANA en la elección, sea en primera o si se da, en segunda vuelta. La situación es una "no brainer", apoyarlos sería para ese partido como pegarse un tiro en el pie o en la cabeza.

El mayor peligro que enfrenta el FMLN es que Bukele-NI ganen la elección y se queden con sus bases. Los militantes o votantes descontentos de ese partido son el grueso de los simpatizantes y/o posibles votantes de NI-GANA, si suficientes de ellos votan por el candidato populista y se alza con la presidencia, se quedará con esos votantes originalmente de la izquierda histórica y serán su base electoral permanente. Él se presenta como de izquierda y esos le creen o no les importa, aunque la gente sensata sabe que es un populista clásico aliado con la peor derecha del país, pero si llega al gobierno, usaría el dinero y poder del Estado para quedarse con esos insatisfechos con el F, que serían sus bases a futuro, no las de GANA, adiós proyecto histórico del FMLN. Si no es su fin, cuando menos quedaría reducido a una mínima expresión.

Hugo Martínez y quienes trabajan el territorio han comprobado que sus votantes aumentan a medida que se alejan de Bukele y viceversa, quienes se alejan irreconciliablemente del Frente se clavan con Bukele, aunque sea un fenómeno pasajero como son algunos populistas, pero el daño al país, al FMLN y a la izquierda democrática ya estaría causado. Existe el peligro de que si llega se quiera perpetrar en el poder, tal como dan a entender con sus intenciones de reformar la Constitución y "reformar el Estado", un concepto vertido vagamente pero lo más peligroso de ese grupo.

Seguramente aun los que no van a territorio también han podido comprobar lo que revelan estudios de encuestadores y estudiosos del proceso, hay desencantados o enojados con el Frente que no necesariamente se van a NI-GANA, algunos consideran no votar, abstenerse, muy pocos votarían por ARENA, la derecha, su enemigo histórico, unos pocos votarían por VAMOS.

En cualquier decisión que tomen sus desencantados, lo que puede hacerle daño es que voten por NI-GANA. Lo mejor que podría sucederles es que en su esfuerzo recuperen votos reduciendo a NI o pueden abstenerse, en cuyo caso perjudican a NI en beneficio del FMLN.

Este ensayo es más que pertinente, es de interés nacional.

Dada la división en el FMLN, entre quienes se inclinan por apoyar a NI-GANA que son el ala de negocios del FMLN, que estarían probablemente pensando más en sus posibilidades de beneficiarse personalmente, que en el partido o en el país. En contraposición se presentan los más consecuentes y honestos con su línea de pensamiento, que quieren rescatar al partido para reorganizarse, modernizarse, empoderar a nuevos cuadros jóvenes y conservar la línea de izquierda por la que han rebajado varias décadas como algo vigente y no verla emasculada por el populismo y dinero fácil que se presentaría casi seguramente y desintegraría ese cuerpo ideológico.

El FMLN con todos los defectos que pudo tener en sus dos gobiernos, respetó la institucionalidad y la libertad absoluta de expresión, de lo cual doy fe, pues siendo crítico frecuente de ellos, jamás sufrí ninguna presión ni personal ni en mis empresas por mi línea de pensamiento. Su permanencia es importante para preservar la institucionalidad y la democracia.

No apoyar a NI-GANA es un "no brainer".