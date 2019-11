Para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo

Nuevamente los temas del derecho de las mujeres a no sufrir violencia resuenan por doquier; hay foros, conferencias, desplegados, listones, condenas, etcétera. A las niñas se les está enseñando que conozcan sus derechos y se defiendan, que le cuenten a mamá las cosas; a las mujeres, que vayan a las instituciones creadas para hacer valer sus derechos, para que las acuerpen en su acceso a la justicia. ¡Dentro de las empresas e instituciones se han creado Unidades para que conozcan y combatan situaciones de violencia del personal, háganme el favor... digo, qué bendición!

Cuando tocamos el tema de "Violencia contra la Mujer" rápido pensamos en el hombre maltratador (no son todos), en el macho, que valiéndose de su fuerza física, de su garbo al hablar, de su porte, de su mirada aterradora, pulveriza esos elementos y los mezcla con su carácter, los hábitos de su entorno, los antivalores aprendidos al crecer sin papá, con uno o más padrastros, maltratado y abusado; pedazos de noches o fines de semana sin su mamá a la vista, alcoholismo heredado, carencia de abrazos y besos maternos, que le dijeran que era bonito y que lo amaban, falta de religión y de oportunidades, machacada autoestima por falta de calma, orden, paz y esperanza en el marco donde crecía. Y por su misma desgracia e ignorancia, no tuvo ayuda psicológica ni espiritual para desvanecer tan espantosa niebla... decía, pues, pulveriza todo eso y hace un muñeco feo, tosco, pando, odioso, que respira pero no tiene el más leve concepto de lo que significa vivir, que es evolucionar a través de amar y servir. ¡Y con esa inconsciencia, pobre de la mujer que también llevando su propio paquete de defectos, empezando por no haber hecho un estudio detectivesco de ese muñeco mecánico, cae en tan peligrosas manos!

Hay cientos de mujeres sufriéndole a un macho de esos; la emancipación es complicada, pero la vida de ella y de sus hijos lo vale. Dijo Vargas Vilas: "cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber"... acá sería: "cuando el matrimonio es un peligro, la separación debe ser ¡ayer!"

Pero hoy dejaremos a los hombres en paz, porque la violencia contra la mujer también puede venirle de otra mujer. Quizás no debería escribir esto, pero para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo. Y es que las mujeres somos tan inteligentes, tan estrategas, calculadoras, adivinas; nos conocemos mutuamente; las lisonjas, los golpes bajos, los trinquetes, chanchullos y estocadas traperas son nuestras armas cuando de arrastrar a otra se trata, a grado tal de acabárnosla moral, física, académica, laboral, política, comercialmente, etcétera, y una vez humillada, empobrecida, derrotada, vacía, arruinada la otra, entonces nos sentimos verdaderamente reinas, ya no nos puede "hacer sombra" con esos aportes, ese porte, esa juventud, ese perfume, esa sabiduría, esas posesiones: hijos buenos, buen marido... La colmena de una reina así anula la diversidad de talentos y aplica discriminación, ofende y hiere a pulso, con conciencia, ¡y le vale!

¿He dado en el blanco o me he equivocado, queridas señoras? Si se dice por ahí "entre hombres no mueren hombres", deberíamos decir nosotras "entre mujeres no mueran mujeres"... ya bastante hemos sufrido históricamente; no arrastremos más a la más débil, la de más abajo. Creo que la violencia contra la mujer, proveniente de otra mujer, es algo deplorable.