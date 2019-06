Para que la inversión aumente y se sostenga creciendo es esencial organizar las condiciones de la misma

Es claro y notorio, sin ningún género de duda sustentada, que nuestras dinámicas de crecimiento económico son raquíticas e inconsistentes, lo cual tiene al país en una especie de puente colgante cuyas orillas nunca son claramente identificables y por consiguiente toda predicción al respecto es aleatoria. Al respecto, las mediciones tanto del Producto Interno Bruto (PIB) como del PIB per cápita pueden dar confiables indicios de lo que está pasando dentro de una economía nacional; en este caso la nuestra. Y lo que percibimos al respecto es que en El Salvador hay una tendencia al estancamiento que nos ha ido poniendo en rezago creciente y en situación desfavorable en comparación con otros países del área, lo cual contrasta con lo que representábamos en tiempos de un pasado más lejano.

Que necesitamos impulsar la inversión tanto pública como privada y tanto interna como externa es algo que nadie podría negar con fundamento. Y para que tal impulso se produzca se deben articular cuatro factores indispensables: seguridad, predictibilidad, realismo y creatividad. Hay, pues, todo un cúmulo de retos por esclarecer y por asumir sin vacilaciones ni reticencias.

La seguridad es lo que permite que las personas y los entes institucionales puedan funcionar dentro de los cánones normales: sin esto, la vida se vuelve un laberinto sitiado por todo tipo de peligros. Si no hay predictibilidad no es posible armar planes con seriedad sustentable, porque cada día puede traer cualquier contingencia o calamidad, lo cual desactiva los motores del progreso, como ha venido pasando en las sociedades que carecen de mecanismos de autocontrol. Cuando el realismo está ausente, las improvisaciones, los oportunismos y las impulsividades caprichosas toman su puesto, permitiendo que proliferen todas las ocurrencias imaginables, por absurdas y descabelladas que sean. Y al faltar creatividad no es posible desatar dinamismos que vayan en concordancia con el avance de los tiempos.

Entre otros ejercicios de actualización que se vuelven determinantes está el que se refiere a conocer al detalle lo que hacen los países del entorno, con los que estamos siempre en competencia espontánea, para atraer y sustentar la inversión; y a partir de lo que resulte de ese contraste comparativo hay que diseñar las estrategias y las políticas propias. Se trata de hacernos más atractivos para que los potenciales interesados en invertir encuentren aquí las condiciones que más puedan favorecer a sus intereses legítimos.

En lo que a la inversión se refiere, hay que salir de una vez por todas del despiste distorsionador que surge de creer que los inversionistas deben agradecernos por permitirles invertir en nuestro país, cuando es exactamente lo contrario.

En un mundo donde todo fluye en plan competitivo, tenemos que hacer todo lo que corresponde para convertirnos en destino de inversión que vaya expandiéndose en la medida que los beneficios para los inversionistas y para el país se incrementan.

Y, desde luego, también hay que potenciar y favorecer la inversión de origen interno, porque eso apuntala, entre otras cosas, el despliegue de los emprendimientos nacionales, que son un flujo creativo y productivo en crecimiento.