¿Para qué sirve el Estado de Derecho (Rule of Law)?

En China, en lugar de usar WhatsApp, usan una app que se llama WeChat para intercambiar mensajes. Auxiliado de tecnología legal y digital, el partido comunista chino cuenta con métodos para identificar las críticas al gobierno en conversaciones privadas. Estas críticas, además de ser censuradas (no se envían), producen consecuencias en la vida real. Por ejemplo, el abogado Zhang Xuezhong, tras publicar una carta en WeChat en la que criticaba a la tecno-dictadura china, fue detenido (secuestrado) por las mismas autoridades de China y fue liberado tras algunos días. Diferente fue la suerte de la periodista Zhang Zhan, quien ha sido becada por el gobierno chino a 4 años en prisión (tras ser torturada), tan solo por publicar sobre el mal manejo de la pandemia por tan atroz régimen.

En China, no existe un Estado de Derecho.

¿Qué es eso de Estado de Derecho? ¿En qué me afecta? Al hablar de Estado de Derecho, partimos del hecho que las 3 funciones fundamentales del Estado (hacer leyes, ejecutar esas leyes y juzgar) son efectuadas por 3 órganos independientes. Estos órganos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) además de colaborar en alcanzar el fin en común del bien común (creando armonía en la medida en lo que logran ese recorrido) tienen una función de controles cruzados, diseñados para evitar que ninguno concentre poder, y no se abra la puerta para que haya abusos de poder, que termine violentando derechos fundamentales, reconocidos en tratados internacionales y legislación nacional.

La existencia de un Estado de Derecho resulta importante por cuanto: (i) impone límites al ejercicio del poder al obligar a los funcionarios a actuar dentro de los límites establecidos en la ley, dentro de un marco jurídico internacional; (ii) da seguridad jurídica, en la medida en que el poder se ejercerá de acuerdo con la ley y el orden internacional, de manera que los ciudadanos podrán dedicarse a sus actividades en la confortable certidumbre de que no se tendrán que enfrentar a acciones hostiles del gobierno; y, (iii) promete la igualdad de trato, toda vez que todas las personas son consideradas iguales ante la ley.

Un Estado de Derecho sirve para que a usted no le pase por encima la maquinaria del Estado. Sirve para que usted pueda tener una opinión diferente (y hasta contraria) a la de la mayoría que tiene el poder. Sirve para que no lo detengan de manera arbitraria. Sirve para no le violenten sus derechos fundamentales o en buen cristiano: para que no lo metan preso porque le cae mal a quien tiene el poder. El Estado de Derecho sirve de garantía que nadie tomará represalias(venganza) en contra de su vida por no estar de acuerdo con el Gobierno.

Recordemos que estas ideas de cómo ordenar la sociedad surgen como parte de las enseñanzas colectivas que como homo sapiens hemos vivido. Esto se remonta a todo lo ocurrido para alcanzar la creación de Estados modernos (pasando por la abolición de monarquías absolutas), hasta guerras mundiales que causaron muerte y destrucción. Es por ello, que dicho concepto se protege a sí mismo por estar dentro de un orden internacional, donde existen instituciones de protección a los derechos fundamentales, como resulta la Corte Penal Internacional, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado de Derecho o Rule of Law es frágil y es tarea de todas las personas cuidarlo y legitimarlo.