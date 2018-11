Pasa desapercibida

Una y otra cumbres presidenciales. Una y otra cumbres ministeriales. Y nada pasa. Acuerdan y siguen acordando... y no cumplen. Y peor... nadie da seguimiento a lo que suscriben. Hay ejemplos. El más reciente... combustible.

En el año 2013, hace ocho años y en el cuarto año de gobierno del FMLN, los ministros de Economía reunidos en Consejo de Ministros de Economía de la Integración Centroamericana (COMIECO), ocupados y conscientes del problema ambiental, se "comprometieron a someterse al límite de 500 partículas de azufre por un millón". Hubo representación de El Salvador. Se comprometieron a limpiar el aire que respiramos. Pero... El Salvador pidió exoneración hasta abril de 2019.

Cinco años después, el miércoles de esta semana, los diputados "aprobaron el dictamen favorable para emitir disposiciones legales en las que se establezca que por ninguna causa se permita continuar importando y comercializando combustible con alto grado de azufre, principalmente diésel para uso vehicular". Como esto uno y más ejemplos en todas las áreas de la burocracia integracionista de Centroamérica.

La burocracia es compleja y costosa, pero no hay integración porque no hay compromiso. No hay compromiso porque no se toma en serio lo que acuerdan. Mucho dinero se gastó en las actividades preparatorias de documentos, convocatorias, contrataciones de hotel, comida y bebida. A la reunión asistieron la mayoría, hubo buena atención, buen hotel, buenas conversaciones alusivas al tema que justificó el montaje... pero de allí no se pasa.

Y recientemente fue la cumbre de territorio ampliado del más alto nivel, la XXVI Cumbre Iberoamericana. Dicen que este foro es el "único foro de mandatarios de los 22 países de Iberoamérica y representan el mayor y más importante escenario de diálogo político y de cooperación en la región". El presidente de El Salvador estuvo presente y suscribió, el 16 de noviembre de 2018, la "Declaración de Guatemala: Compromiso Iberoamericano por el desarrollo sostenible".

Esa declaración tiene 66 compromisos. En el ámbito de la justicia hay 1. En el ámbito de la sostenibilidad ambiental y cambio climático hay 6. En empleo hay 2. En la administración pública hay 3. En economía y turismo hay 4. En innovación ciudadana para el desarrollo hay 5. En ciencia, tecnología e innovación hay 3. En el ámbito de universidades hay 3. En educación hay 2. En personas con discapacidad hay 2. En derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes hay 4. En igualdad de género hay 4. En juventud tiene 3. En cohesión social y movilidad humana hay 4. En el ámbito de migración hay 2. En cultura hay 9. En cooperación iberoamericana hay 5 y hay 4 introductorias aspiraciones.

¿A qué responden los compromisos? ¿A los problemas comunes en los 22 países? En El Salvador, dos problemas priorizan las encuestas de opinión administradas a muestras representativas: seguridad y empleo. Los enormes déficits motivan la migración. ¿Qué compromisos asumen los mandatarios en migración? Avanzar hacia una agenda común iberoamericana con integración, diálogo y la participación de gobiernos locales; y promover políticas públicas y de cooperación para facilitar el cumplimiento del Pacto Mundial por una migración segura, ordenada y regular. Esto ¿responde a los cientos de migrantes que están varados en las fronteras de Estados Unidos? ¿Los ignoraron?

La redacción de los compromisos es para no comprometer a nadie, hace difícil identificar indicadores de medición de responsabilidad y logro y, el estilo "light" es poco coherente con la realidad de nuestro país.