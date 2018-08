Pata de chucho con libertad

Esta semana no quiero que se me alborote la bilis, por lo que NO platicaremos de políticos corruptos. Ganas me sobran de contarles lo que provocó mi encuentro con Gallegos de GANA, y sus chaneques, en la piscina. Pero mejor respiro hondo, y les cuento cómo hacer para que su negocio haga más chinguilín, chinguilín, al abrirle las puertas al mejor amigo del hombre.

Mejor amiga, en mi caso. Se llama Sofía Eugenia, y llegó hace 12.6 años, a borrar la melancolía que dejó tatuada, en muchos corazones, la muerte de Tobías Antonio, otro schnauzer miniatura, los mejores amigos de nuestro hogar.

La Sofi, muy atinado regalo de mis excompañeros más cercanos que, al ritmo de mariachi y tequila, asoma unas asustadas pepitas suplicando: "Llevame a casa". ¡Eterna gratitud!

¡Tan diferentes el amigo de la amiga! Él era audaz y aventurero; ella es más elegante y hogareña. Él tuvo 3 mujeres y 14 hijos (perverso); ella morirá virgen. "Cuál diferentes, si a los dos les encanta echar la hueva", exclama la lorita Pepita.

Cierto, Pepa. Tobi la está echando para siempre (Quedo Debiendo Doce Gallinas). La Sofi desconecta su switch, 24 horas, de lunes a martes, pero es más activa que la mayoría de perros, sobre todo los fines de semana. Le encanta el olor a tierra mojada del parque Bicentenario; revolcarse en la arena; chotear y chotear, ¡toda una pata de chucho!

"La choteada incluye echarle porras a mi mejor amigo en la triatlón de las Fiestas Julias, que inicia con una nadada de 1,500 metros en el bello lago de Coatepeque, desde el muelle del Centro Obrero, lugar de esparcimiento para los empleados públicos", informa sofocada Sofía Eugenia.

Sofocada y resentida pues, el pasado julio, le empleada pública asumió postura de pared –más impenetrable aun que la de Trump, y por primera vez en 12 años, a la triatlón no la dejaron entrar, y en el carro tuvo que esperar. Ni las súplicas de tanto triatleta, la pared pudimos ablandar.

De acuerdo, las reglas dicen "No se admiten perros", pero SENTIDO COMÚN, por favor. No soy Gran Danés: no soy peleonera, si soy bien educada; ni dientes tengo ya, y, si mi intestino se llega a mover, mi mejor amiga el recuerdito va a recoger. Además, ¿que no se fijan que están infringiendo la ley? La orilla del lago es pública, y eso incluye cangrejos chimbolos y chuchos.

Menos mal, el sentido común mundial está despertando a nivel nacional. Los empresarios cuscatlecos poco a poco se van dando cuenta de que ser "Pet Friendly" genera un constante flujo de consumidores. La Sofi es bienvenida, y se porta bien, en negocios como Vidri, Cadejo, Banco Promerica, Delikat y Mi Chanti. Good dog.

Los consumidores apoyamos negocios Pet Friendly pues percibimos que sus dueños y empleados tienen corazón; asumimos que practican valores como la generosidad, el respeto, la amistad y el compañerismo; que, como todo dog lover, ven la vida desde una óptica más brillante.

La vida es más alegre, si salimos de compras, a chotear, a comer, cafetear y chupar, con cuatro patas a la par. Si sus ventas quiere estimular, no deje un día pasar, si en su negocio Sí Se Admiten Perros anunciar. Desde ese día, además de más chinguilín, chinguilín, su mix de clientes va a cambiar, atrayendo consumidores frescos y actuales, o sea milénicos, su mejor publicidad.

"Hagamos un trato", propone la Sofi, en calidad de vocera canina. Ustedes nos desenrollan la alfombra roja, y nosotros nos portamos, mejor que muchos de sus clientes. Ustedes nos ofrecen agua, y nuestros papás piden otra ronda. Ustedes venden juguetes, collares, galletas y guilindujes; nosotros compramos. ¿Trato hecho nunca desecho?

Brindo por derribar posturas de pared; por hacer añicos los prejuicios sociales, contra nuestros mejores amigos. Brindo por un El Salvador, en el que TODOS podamos ser pata de chucho con libertad.

"No me vayan a dejar" advierte la lora desde el patio.