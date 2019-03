En política gringa, un lame duck (pato incapaz) es un presidente saliente, durante el período de un poco más de dos meses, entre la elección del primer martes de noviembre, y la toma de posesión, del nuevo mandatario, por hay del 20 de enero.

El término es una analogía entre un pato que no vuela y un presidente que no toma decisiones. Es el sprint final de un mandato de 4 años (8 si hubo reelección); tiempo de reflexión, sobre una vida menos pública y opulenta como ciudadano; de empacar tiliches, y de disfrutar una intensa agenda diplomática y social.

El sistema gringo es tan robusto y transparente, que los días de pasividad del Commander in Chief en poco o nada afectan a sus ciudadanos; y el commander sale de la Oficina Oval con libros abiertos y manos limpias.

En política cuscatleca, nuestros últimos dos patos sí que han sido incapaces. A Funes le tocó ser pato, entre el domingo 2 de febrero y el 31 de mayo de 2014, día anterior al cambio de banda con Sánchez Cerén.

Sánchez Cerén es pato incapaz desde el 3 de febrero, y lo será hasta el próximo 31 de mayo. Juzgando por su reciente calificación, en LPG Datos, la verdad es que el profe ha sido 5 años pato.

Otra triste verdad es que Funes también fue pato durante su non grato quinquenio. Nada de falta nos hace su malcriada impuntualidad, su soberbia, sus malas vibras, su falta de decisiones acertadas, sus negocios ocultos, su Masferriraso, su Michi, sus caravanas de la muerte.

El sistema Cuscatleco es tan frágil y oscuro, que los años de pasividad del Comandante en Jefe en mucho afectan a sus ciudadanos; y el comandante sale de la Casona con libros cerrados y manos chucas.

Para muestra las manos chucas y peludas del pato prófugo, quien salió de la guayaba más rico que Rico Mac Pato. Ve Nayib, escuchamos tu promesa de enchacharlo; a ver si es cierto. Yo creo que sí, el que peca, tarde o temprano siempre paga. ¡Será feriado nacional!

Por el antecedente Funesto, me preocupa el silencio actual del Frente. El profe solo ha salido para meterle un penal a un cipote. Temo que estén engordando sus cuentas, y afianzando puestos, para mantener su statu quo.

Miren, yo sé que Nayib es un enigma, pero es el caballo ganador, que eligió el pueblo, para ponerle punto final a diez años de patos incapaces. "Otra lora cantara si no lo hubieran echado del Frente", razona la lorita Pepita.

Tan incapaces, que nos dejaron con la gasolina, el agua y el gas más caros de Centroamérica; endeudados hasta la coronilla; con niveles alarmantes de desempleo, de gasto irresponsable, de inseguridad; con carteras de Estado gordas e ineficientes; con una creciente pobreza, fuente de caravanas de la desesperación.

Para acabar de amolar, no mejoró ni la salud ni la educación, y la inversión salió patitas pa que te quiero, en busca de grama más verde, y segura, tras otros cercos.

Es hora de pasar la página; de encerrar los resentimientos en el clóset o, mejor, en el fondo del mar, y dedicarnos a trabajar para Chamba rescatar.

Miren que fue una semana de buenas señas. El Supremo Golondrino reiteró: No más Maduro, ni Ortega, ni quizás China Continental; amenazó al prófugo "te guste o no te guste vendrás"; accedió a discutir temas de Nación con tricolor Interiano; y en inglés decente, 10 años ausente, abrazó la libertad, ante el Heritage Foundation, pilar de la democracia en Washington DC. "Todo un ARENA 2.0", razona la lorita con su pezuña en forma de "¡Patria Sí, Comunismo No!"

No lo creo, lorita, además ya te dije que no cantés ese himno. Lo que sí creo es que nuestro presidente electo es más camaleón que golondrino. Quien iba a decir que Nayib Bukele, alcalde del FMLN, simasito besa las estrellas y franjas como lo hizo Duarte. El usuluteco Schafik se debe estar retorciendo de la cólera en su tumba en Los Ilustres.

El usuluteco Saca se debe estar retorciendo del aburrimiento en su celda en Mariona. Cierro esta nota como él cerraba sus discursos presidenciales: "Que Dios bendiga la tierra Cuscatleca". A ver qué tal nos va.