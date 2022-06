Elegante la señora, versátil, hasta histriónica. La vimos haciendo gala de un inglés impecable al pronunciar "laptops y tablets" y con un orgullo auténtico al referirse a "mi presidente Nayib Bukele". Se trabó en algunas palabras del discurso pero fue probablemente embargada por la emoción, por el escenario, porque acaso ella se crea el guion de ficción. Pero aun si se lo creyó, aun si se deja utilizar de ese modo ante el concierto de las naciones diciéndose a sí misma que hace lo correcto, fueron doce minutos muy penosos.

Sí, el gobierno salvadoreño conjuró la vergüenza de no asistir a la Cumbre de las Américas, y que el presidente no haya aceptado la invitación quizá fue lo más prudente para la ya golpeada imagen de su administración. Cualquier acto callejero en protesta contra el mandatario afuera del Los Angeles Convention Center, previsible en el ambiente político cada vez más crispado alrededor suyo, habría tenido en la narrativa oficialista el efecto de un reguero de pólvora abrazado a un fogón.

Si que le cancelaran la visa ya tiene a uno de los diputados quejándose del genocidio de los sioux y acusando a Benjamin Franklin de esclavista, ni nos imaginemos lo que habría hecho el aparato de propaganda con dos o tres manifestantes con carteles anti-Bukele.

Las relaciones entre la facción política que gobierna El Salvador y la que gobierna Estados Unidos son cada vez más volátiles, y no harán sino empeorar en los próximos días, cuando se anuncien los nuevos funcionarios de Bukele sancionados por aquel país con congelamiento de activos, anulación de visas y todo el sambenito correspondiente. Como ya lo han demostrado varios de los burócratas de primera fila y al menos uno de segunda, lo único que queda después de que los norteamericanos te convierten en leproso político es insultarles, contratar algunos troles para que le aplaudan a uno los comentarios coléricos correspondientes y si acaso no se lo prohíben desde la Casona, dar una conferencia de prensa en pose hugochavezca para considerarse víctima de la CIA y del Imperio.

Por eso mismo, porque lo que se viene será aún más tenso y en momentos en que todos en el país excepto el ministro de Hacienda saben que si no se consigue dinero internacional será complicado honrar las deudas a corto plazo, quizá lo más sensato era enviar a la canciller a dar unas declaraciones suavecitas, a no levantar mucho polvo, a caminar sobre la cuerda floja del no intervencionismo pero sin sonar tampoco cheguevarista ni cínico.

Lamentablemente, los libretistas del gobierno, o no tienen imaginación o son demasiado aficionados al presidente; ninguna de esas características de su intelecto equilibra su sentido del humor, el mismo que los llevó a redactarle a la señora, por ejemplo, la línea de que El Salvador está "convencido de que se necesita de un diálogo respetuoso y constructivo" entre los Estados. O a usar palabras que están absolutamente proscritas en el gobierno desde hace tres años como "consensos" o "sinergias".

Ese fue el tenor del discurso, describiéndole al continente un gobierno que no existe, uno que ha sido "referente regional de la pandemia", uno que está preocupado por la depredación del medio ambiente y que abordará el cambio climático sólo si ven que en la región "se dispone de la voluntad política" necesaria, uno que tiene como eje "el fortalecimiento, ejercicio efectivo y consolidación de la democracia".

Sí, una colección de patrañas, de altisonancias sin sentido, de afirmaciones de almanaque Bristol, sin nada que envidiarle a las mentiras que algunos de nuestros anteriores mandatarios se dejaron decir en esos foros internacionales, un par de ellos hablando de justicia para El Salvador mientras se embolsaban el dinero público como vulgares ladrones. Pero con un agravante: si vas a ir a la casa ajena a mentir abiertamente, al menos elige la del vecino que te soporta. Y en este momento, ahí, les ofrecen agua sólo porque es gratis.

Lo único cierto de todo lo que dijo fue que el Estado salvadoreño está saldando una deuda histórica… ¿$255 millones, verdad, señora?