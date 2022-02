Paula Caridad Martínez

¡Hola, Tiburcia! Al terminar de leer (por segunda vez) su libro "Cárceles Clandestinas", hice una nota mental de escribir una columna apta para conocedores de 50 para arriba. Un tipo de "flashback" a nuestra atropellada historia. Aquí va:

Desde 1978, año que asesinaron a mi tío Roberto Saade, he sido alérgico a las anécdotas guerrilleras; me repugna la represión y la falsa lucha por los pobres. Nada que ver con la aspiración sincera del nuevo beato salvadoreño Rutilio Grande. También me repugna su certera descripción de la Fuerza Armada al servicio del poder. Igualito que ahora.

Ustedes los guerrilleros, confundieron la salvación de la pobreza con sus actos de represión y tortura. Qué bueno que termina casi disculpándose por el secuestro y asesinato del empresario Roberto Poma; qué malo que habla bellezas de sus sangrientos compañeros. ¿Controversial, no?

He sido médico de algunos empresarios que ustedes secuestraron y sufrieron la humillación del maltrato, sin ver la luz del día desde su cautiverio en cisternas. Ellos jamás maltrataron a un guerrillero, y estoy seguro de que si les hubieran pedido trabajo, estos les hubiesen ayudado. Una de sus víctimas, ahora a sus 90 años, todavía me enseña cómo ustedes le dejaron marcado su cuerpo con crueles cicatrices. Inhumano.

¿Lucha por los pobres? Sí como no. Tanta sangre derramada en vano. La salud y educación del pueblo sigue igual de deficiente como lo era al iniciar la guerra. Ironías de la vida. Revuelve la bilis el hermoso y misterioso hospital para chuchos al lado de una marginal.

Malditas movidas, maldito odio, maldita corrupción. Si seguimos así, estamos condenados al fracaso, a seguir manteniendo al pobre marginado. ¿Y los políticos de turno? Prepotentes y felices como lombrices, robando descaradamente y neutralizando a sus adversarios. No solo los de ahora; recuerdo cómo entró al hospital Sánchez Cerén cuando murió Schafik, igual de prepotente, se les sube el contenido de su intestino a la cabeza.

Tiburcia: Me imagino que se decepcionó con el resultado de la guerra. Ya no he oído de usted en ningún medio, ni la he visto metida en política. En Santa Ana conocí a su familia; gente buena, honrada y trabajadora. Sus raíces no eran las de una guerrillera. La invito a que se anime a dar reflexiones de sus vivencias; a sacar a la luz tanto trapo chuco y odio que nos está hundiendo, nos está dejando sin país. En conclusión, la guerra no ha terminado, solo ha cambiado de protagonistas.

Nota: Me refiero a Tiburcia con el nombre que usó en su libro. ¿Su nombre de pila? Paula Caridad Martínez, nom de guerre Guadalupe Martínez.