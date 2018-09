Paulo Freire... vigente

En el marco de la celebración de los 97 años del natalicio del gran pedagogo Paulo Freire, el decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades José Vicente Cuchillas y el coordinador de la Carrera Docente Óscar Wuilman Herrera, de la Universidad de El Salvador, inauguraron la Cátedra "Paulo Freire". En este contexto, tuve el privilegio de ser invitado a disertar junto con la distinguida académica y educadora Dra. Dina del Carmen Gamero.

Más allá del afable recuentro pedagógico con Vicente, Wuilman, Dina, Carlos y otros destacados académicos de la UES, recuperamos y resituamos el discurso del gran maestro Freire; en su intervención, el Decano presentó una síntesis completa de los aportes pedagógicos; por su parte Wuilman recordó su experiencia de conocer a Freire como una persona profundamente humilde. Posteriormente desarrollamos las dos conferencias; este servidor abordó la "Pedagogía Crítica" desde una lectura universitaria, y la Dra. Gamero planteó una considerable cantidad de preguntas para construir la concepción curricular desde la perspectiva del pensamiento de Freire.

Freire sigue vigente y tiene mucho que aportar en al menos cuatro grandes áreas: 1.- Pensamiento educativo: alfabetización, educación bancaria, educación problematizadora y concientización. 2.- Antropología: teoría de la conciencia, de la alienación y de la libertad. 3.- Filosofía de la educación, cultura y política. 4.- Otros aportes: Teológicos, metodológicos e identidad latinoamericana.

No debemos olvidar algunos hitos claves de la vida de Freire –hijo intelectual de Gramsci–: En 1967 Freire publicó su primer libro, La educación como práctica de la libertad. En 1968 escribe "Pedagogía del Oprimido", aquí define el paradigma de la "Educación bancaria". Es nombrado profesor visitante en la Universidad de Harvard en 1969. Posteriormente construye el marco educativo de la "Educación Liberadora", y además con su método desafía la conciencia crítica con el diálogo, estableciendo el principio dual docente: Enseñando-aprendiendo. A grandes rasgos, en su vida publicó cerca de 38 libros, muchos de ellos traducidos en varios idiomas, y cosechó 27 Doctorados Honoris causa, incluyendo el de la UES.

Cinco frases que reflejan su calidad y creatividad educativa: 1) "Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, las personas se educan entre sí, con la mediación del mundo" (Realidad mediadora). 2) "Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción" (Construcción educativa). 3) "Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta (...) los profesores contestan preguntas que los alumnos no han hecho" (Relevancia). 4) "Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre" (Aprender a aprender). 5) "No hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza" (Cientificidad).

Freire debe ingresar a las aulas para que maestros y estudiantes tomen conciencia, para cuestionar, dialogar y desafiar la realidad y sobre todo para hacer ciudadanía, una tarea que hemos descuidado.