Peeling con arena para Arena

Después de la zocada por la amenaza GANguera, reflexionemos sobre lo aprendido. Cuando hacemos un peeling o raspado de la piel facial, para una limpieza profunda de suciedad, ocupamos una crema abrasiva enriquecida con arena de mar. Se ha llegado el momento de una limpieza abrasiva en ARENA con arena sin colar, casi grava. Sin este peeling ARENA no gozará de la confianza de la ciudadanía.

Valga aclarar que el peeling sugerido es trabajo del COENA, bajo la responsabilidad de mi amigo Mauricio Interiano, y no de pasados correligionarios. Le sugiero a Mauricio las áreas que urgen de limpieza.

Para empezar, el primer día laboral después de las elecciones, deben tomar por sorpresa a alcaldes, diputados, ministros, y demás funcionarios, pidiéndoles las tarjetas de circulación de los vehículos que manejan. Es necesario saber a nombre de quién están dichos vehículos, y determinar si fueron, o no, un regalito recibido por alguna concesión o permiso. Mal viejo es entregar carros de ensueño, a nombre de empresa X, a cambio de permisos de construcción, vallas publicitarias, etcétera.

Acto seguido, y con cámara encendida, entrega de cheques a viva voz con planilla en mano. Esto servirá para descubrir plazas fantasmas. A ver quiénes no se presentan o qué invento de puesto público tienen, pagado con nuestros impuestos. Por medio del NIT, también se puede saber si hay duplicidad de cargos. No más raterismos.

El siguiente peeling es ornamental. Hay muchas ceibas con raíces demasiado profundas, que no se apartan. La alcaldesa de Antiguo Cuscatlán por ejemplo, ya no va a aportar más de lo que dio. Al contrario, su imagen ya es cansada. Sigue ganando porque en su municipio vivimos gente con principios democráticos, y no somos anti sistema. A los atletas no nos ha arreglado las aceras, y a los ciclistas nos tiene rodando en calles oscuras y en mal estado.

En la Ciudad Morena hay otra ceiba Milena-ria. Y como santaneco que soy, no veo ningún cambio con la basura de la ciudad. En el centro las calles están arruinadas y llenas de ventas ambulantes. Por favor, doña Milena, retírese, su imagen también está desgastada. Déjele el camino a una persona joven, y con mejores propuestas.

En la próxima campaña electoral, por favor, señores del COENA, ya no toquen su himno, ni suban al Lic. Cristiani a la tarima. Queremos ver gente más joven y con nuevos brillos, que no obstaculicen a la democracia dentro de ARENA. Además, el alcalde de ARENA que use su comuna a favor de elecciones internas del partido, que se dé por renunciado.

El peeling debe incluir la revisión de árboles genealógicos partidarios: ¡no más parientes en cargos públicos! Hay que escarbar para encontrar aquellos sobrinos que se protegen en la coraza del tío que ha echado más raíces que el árbol de la paz.

Peeling de ARENA hasta también encontrar candidatos renovados; connotados ciudadanos con alto nivel académico y buena ortografía. Eso sí, que caduquen a los 10 años de desempeñar un cargo público. Así no tendremos vividores que de la política quieran vivir.

Necesitamos gente joven, con buenas propuestas, y actitud innovadora, como apareció Carlos Calleja, Carmen Aída y el Ing. Rodrigo Bolaños. Elegidos por capacidad y no por clientelismo, sin pasado. Necesitamos alcaldes creativos, que conozcan leyes para ejecutar asocios público privados, para limpiar los municipios, para reparar calles y aceras.

Que al pueblo le quede claro que al partido ARENA no se llega para hacer clientelismo, sino patria. No es asilo de empresarios y profesionales quebrados que solo buscan componerse.

Ojalá que este peeling lo logren hacer con arena sin colar, que raspe y que duela. Solo así recuperarán la confianza de los que les damos el voto. Queremos currículum y capacidad; no caras bonitas que traten de ocultar grandes mentiras. Ya aprendimos de sobra con Saca y Funes. Hay más de estos que remover, y barreras con filtro que colocar. A sacar la mugre, señores del COENA.