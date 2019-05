Pensar el futuro...

Desde Alan Turing, Marvin Lee Minsky o Ray Kruzweil hasta Google –y lo que sigue–, las tecnologías avanzan a pasos agigantados y reducen todo a escala nanométrica, automatizando, robotizando, digitalizando y acercándose cada vez más a las peligrosas fronteras del genoma humano...; Internet de las Cosas (IoT), blockchain e Inteligencia Artificial (IA) son las coordenadas principales de la Sociedad del conocimiento y de la economía de la información, hacia allá vamos.

Desde un país en vías de desarrollo está difícil hacer prospectiva tecnológica; nos hemos acostumbrado a consumir y no a patentar; no obstante, las universidades debemos hacer el mayor esfuerzo posible para acercarnos a los nuevos sistemas de conocimiento. No intentamos dejar el cuaderno y asumir radicalmente las aplicaciones tecnológicas que van guiando la vida humana, pero sí debemos hacer intentos éticos de enseñar e investigar en los nuevos escenarios tecnológicos, y partir de cinco pautas posibles:

En primer lugar, debemos saber que estamos en un contexto de "disrupción"; en donde hay tantos cambios como obsolescencia tecnológica; esto es un aviso importante para las inversiones en equipos y laboratorios. Es posible que cuando tomemos una decisión en adquirir un equipo, este ya sea obsoleto. También debemos educar en la disrupción tecnológica, generando capacidades y competencias versátiles al cambio y rápida adaptabilidad; esto supone saber leer los entornos, desarrollar nuevas sociologías, etcétera.

En segundo lugar, los nuevos sistemas informáticos están orientados a aprender, decidir y "entender" –inteligencia artificial y singularidad tecnológica–; y desde nuestras miserias y problemas podemos descubrir jóvenes con capacidades para desarrollar estas nuevas tecnologías. Hablamos de talento puro, e insistimos en la perspectiva antropológica: aquí hay talento como en Japón, Singapur, Corea o Estados Unidos, solo hay que educarlo adecuadamente.

En tercer lugar, las experiencias disímiles de desarrollo tecnológico, sea AlphaGo Zero, Google, Facebook, Mac, Microsoft, etcétera, ha desarrollado la mayoría de sus logros o productos con una metodología multi e interdisciplinaria; algo así como "equipos activos" (skunkworks); en este sentido es importante contratar y retener el talento humano, es más, se debe buscar a los mejores fuera de nuestras fronteras para lograr transferencias.

En cuarto lugar, debemos señalar que generalmente no hacemos "Forecasting", y hasta a veces hasta la planificación estratégica parece planes operativos; pronosticar, predecir, modelar es una tarea imprescindible; vivimos una realidad muy estacionaria y cómoda a nivel de sistema de ideas. Necesitamos herramientas de largo plazo, tan imaginativas como realistas, basadas en datos históricos, pero con proyecciones y acciones que modifiquen el futuro.

En quinto lugar, finalmente, podemos o debemos orientar el aparato científico de las escuelas, institutos y universidades hacia las áreas STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) a nivel didáctico y pedagógico, y diseñando soluciones a problemas reales en las aulas; también a nivel administrativo académico, impulsar algo de prospectiva gerencial: ¿Dónde nos vemos en 10 o 20 años?, si no podemos imaginar el futuro estamos condenados a seguir siendo consumidores, y creo que tenemos la capacidad de subirnos –aunque sea en los últimos vagones– en el tren del cambio tecnológico; debe ser una apuesta obligada. Lo anterior no implica relegar a las humanidades –valga la aclaración–, creo que necesitamos una dosis equilibrada de Matemática y Filosofía, de Física y Sociología, de Biología y Antropología, de Estadística y Arte, saber pensar es una herramienta fundamental.