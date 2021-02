Perdiendo oportunidades

Un borracho encontró un anuncio en que se leía: "vendo casa preciosa frente al mar, de 3 pisos, muy lujosa, precio $1". No teniendo nada que perder, el chichipate se atravesó la calle y tocó el timbre. Una elegante mujer le abrió la puerta, sorprendida pues era la primera vez, desde que publicó el anuncio seis meses atrás, que alguien mostraba interés. El interesado se sacó su último dólar del bolsillo, y se convirtió en el propietario de una maravillosa casa. Al consultar la razón de semejante ganga, la mujer le explica que el último deseo de su marido, antes de morir, es que vendiera su casa y le depositara el dinero a la cuenta de su amante. "¡Tengo que cumplir el último deseo del desgraciado de mi marido!" afirmó. Una casona por $1, tremenda oportunidad que me recuerda a varias "gangas" salvadoreñas.

Como cuando terminaron el puerto de Cutuco, cuyo desarrollo incluía concesionario para su operación, pero el diputado Mario Ponce se opuso rotundamente a la concesión, por lo que perdimos la oportunidad del puerto echar a andar.

Otra "ganga perdida" fue cuando el actual alcalde Neto Muyshondt llegó a la comuna capitalina después de Bukele. A Bukele le sonaban bastantes campanas de mal manejo de fondos, incluido el Mercado Cuscatlán. A pesar de tener pruebas, Muyshondt las engavetó y calló, perdiendo la oportunidad de destapar una lata de gusanos.

Otra engavetada ha sido la "famosa ley de medicamentos", la cual nos ha dejado con genéricos más caros, y sin productos originales. Como lo he señalado antes, se nota que hay intereses de por medio; y lo peor es que, llegue quien llegue al poder, seguiremos perdiendo la oportunidad de mejorar nuestro sistema de salud. Aún, con la pandemia del covid, apuesto que nos traerán la vacuna con menor protección, perdiendo la oportunidad de blindarnos en un 90 %, efectividad comprobada en las vacunas de Pfizer y Moderna.

¿Qué me dicen del famoso 9F? A casi un año de semejante atropello al poder legislativo, avalado por varios diputados "cómplices": los que no llegaron, y los que no tuvieron suficiente "testosterona" para hacerle un "impeachment" cuscatleco a Bukele. No sería raro, cortina de humo para opacar este aniversario, con otra "inauguración" del verde hospital. Nuevamente, sin acceso a los medios críticos de su gobierno.

Se acerca la oportunidad de un balance de poder legislativo. No la desperdiciemos. Dígales NO a los reciclados corruptos, a los maletines negros, viajes y a tanto chanchullo. Vote con la razón, por rostro y por currículo, no con el hígado y bandera. No pierda la oportunidad de sacar a los que se han enriquecido y se han enquistado en curules y alcaldías practicando las malas mañas.

La ley seca electoral es para que usted piense bien su voto; aproveche la oportunidad, tal como lo hizo el borracho que compró semejante mansión por tan solo $1.