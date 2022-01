Perdonar es sacar el veneno del corazón

Imagine esta escena: una persona es picada por una culebra venenosa ante cuya grave herida uno de sus amigos succiona inmediatamente la mordedura y escupe el líquido letal fuera del cuerpo de la víctima, salvándole la vida. La actuación del héroe es aplaudida, pero, si se observa más detenidamente alrededor del acontecimiento, algunos se habían dedicado a maldecir al animal o intentaban matar a la culebra, distrayéndose de atajar el verdadero mal que sufre el amigo herido... Esto pasa muchas veces con el tema del perdón: se pierde el tiempo criticando a la serpiente venenosa que nos muerde, es decir, a quien nos asalta, hiere, daña o causa un dolor grave moral o nos provoca una agresión física, en vez de atender nuestro corazón para que no se intoxique de rencor, odio y deseos de venganza. La moraleja del relato es que para entrar en un proceso sanador que nos lleve a querer ofrecer perdón a quien nos hizo mal, hay que poner atención a las heridas sacando el veneno primero. (Cuento de Clarita de Carbonell, sicóloga)

Cultivar el arte de perdonar comienza por distinguir si realmente se ha recibido una ofensa real o de un mal para el conjunto de mi vida. "Si un cirujano me quita un brazo que está peligrosamente infectado, puedo sentir dolor y tristeza, incluso puedo montar en cólera contra el médico. Pero no tengo que perdonarle nada, porque me ha hecho un gran bien: me ha salvado la vida. Situaciones semejantes pueden darse en la educación. No todo lo que le parece mal a un niño es nocivo para él. Los buenos padres no conceden a sus hijos todos los caprichos que ellos piden; los forman en la fortaleza... Por otro lado, perdonar no consiste, de ninguna manera, en no querer ver este daño, en colorearlo o disimularlo. Algunos pasan de largo las injurias con las que les tratan sus colegas o sus cónyuges, porque intentan eludir todo conflicto; buscan la paz a cualquier precio y pretenden vivir continuamente en un ambiente armonioso. Parece que todo les diera lo mismo. No les importa si los otros no les dicen la verdad; o cuando los usan como objetos para conseguir unos fines egoístas; o les defraudan o les son infieles. Esta actitud es peligrosa, porque puede llevar a una completa ceguera ante los valores. La indignación, e incluso la ira, son reacciones normales y hasta necesarias en ciertas situaciones. ¿Qué sucede cuando digo: te perdono? No niego la maldad de la agresión ni le quito gravedad a las actuaciones malas... Más bien se ejercita una exquisita libertad individual. Al perdonar, no se olvida simplemente la injusticia, sino que se renuncia a la venganza". (Dra. Jutta Burggraf, artículo: ¿Qué es perdonar?").

"Si uno se acostumbra a callarlo todo, talvez pueda gozar durante un tiempo de una aparente paz, pero pagará finalmente un precio muy alto por ella pues renuncia a la libertad de ser él mismo. Esconde y sepulta sus frustraciones en lo más profundo de su corazón, detrás de una muralla gruesa, que levanta para protegerse. Y ni siquiera se da cuenta de su falta de autenticidad... Es normal que una injusticia duela y deje una herida. Si no queremos verla, no podemos sanarla. Entonces estamos permanentemente huyendo de la propia intimidad (es decir, de nosotros mismos); y el dolor nos carcome lenta e irremediablemente. Algunos realizan un viaje alrededor del mundo, otros se mudan de ciudad. Pero no pueden huir del sufrimiento. Todo dolor negado retorna por la puerta trasera; permanece largo tiempo como una experiencia traumática y puede ser la causa de heridas perdurables. Un dolor oculto puede conducir, en ciertos casos, a que una persona se vuelva agria, obsesiva, medrosa, nerviosa o insensible; o que rechace la amistad, o que tenga pesadillas... Es mejor hacer frente directa y conscientemente a la experiencia del dolor para sanar el corazón...". (Dra. Jutta Burggraf).

Propósito de año nuevo: aprender a perdonar para alcanzar felicidad y bienestar real.