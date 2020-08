Cada Cadena Nacional es una larga perorata presidencial de autoalabanza, y para presentarse como el superhéroe de las caricaturas infantiles que enfrenta y vence todos los males para imponer el bien.

Los malvados somos todos los salvadoreños que lo que deseamos es un plan de recuperación económica pronto, ordenado y seguro. Los que le han venido presentando planes para enfrentar la pandemia sin necesidad de dilapidar tantos recursos en obras fantasmagóricas improvisadas. Los órganos de Estado que garantizan el equilibrio de poderes en un régimen democrático. Las instituciones más serias y calificadas del país que se ofrecieron para apoyarlo en la planificación, supervisión y verificación del uso de los recursos autorizados para enfrentar la emergencia.

Está tan entretenido, buscando y persiguiendo a los malvados imaginarios, que no se ha percatado de que su refugio se está desmoronando por dentro porque sus aliados se están pervirtiendo con millones de dólares que nunca vieron, ni supieron cuánto esfuerzo costaba producirlos. Por eso ellos persiguen a los que reclamamos trasparencia, orden y responsabilidad y que las instituciones funcionen, y hagan valer su autoridad.

Esta es la película infantil que estamos viendo todos los salvadoreños. Una película repulsiva para todos los que estamos viendo cómo las estructuras económicas y sociales del país se desmoronan entre la angustia y la incertidumbre. Otros, sin embargo, gozan y disfrutan la película. Son los que todavía no tienen la madurez para percatarse de las oportunidades que están perdiendo, los que no tienen disciplina, los que no conocen o reconocen el esfuerzo que hicieron sus padres para superarse, los que se olvidaron o desconocen que el país vivió épocas en que el trabajo era abundante, cuando gobierno y empresarios trabajaban unidos y desarrollaron las obras de infraestructura más emblemáticas para elevar los niveles de competitividad y productividad del país y atraer inversiones que generaran empleos de calidad.

Los líderes del mundo y de Centroamérica no están perdiendo el tiempo viendo películas infantiles, o jugando a ser superhéroes. Están analizando con los mejores los cambios y las oportunidades que se van a presentar después de la pandemia, y planeando las políticas públicas que serán necesarias para aprovecharlas. Saben que tiene que ser un esfuerzo de todos porque ante el mundo sus países deben presentarse unidos. También saben que tienen que hacer replanteamientos a sus planes originales porque las necesidades son mayores y los recursos disponibles para atenderlas son menores.

No hay tiempo que perder. En Centroamérica seremos el país con el mayor déficit fiscal, la deuda más alta y la peor contracción económica. Costa Rica anunció la convocatoria a un diálogo nacional por la pandemia. Son acciones ejemplarizantes y muy necesarias porque, además de los efectos de la crisis, necesitamos seguir resolviendo los grandes problemas nacionales y reformular los planes de desarrollo económico y social. Estamos ante las situaciones que hacen más propicio formular un Plan de Nación que trace una ruta de desarrollo, defina prioridades y elabore planes para enfrentarlos. El país requiere grandes transformaciones en casi todos los órdenes y un replanteamiento del papel del gobierno y las estructuras de la administración pública. Es el principal legado que puede dejarle al país un gobierno consciente de que su periodo es demasiado limitado para estar desperdiciando energías en temas intrascendentes.

Las empresas y organizaciones más dinámicas y exitosas no requieren superhéroes para dirigirlas y enfrentar y superar los desafíos que representa un mundo tan cambiante y competitivo. Sus líderes contratan a los profesionales más inteligentes y preparados. Se requiere madurez y experiencia para hacerlo.