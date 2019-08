Treinta y ocho periodistas murieron asesinados entre 1980 y 1992. Gente de radio, de periódico, salvadoreños, holandeses, ingleses. Ellos son testimonio siempre actual de que en nuestro país, lo insoportable para ciertos poderes no son las preguntas o la ironía, sino la mera posibilidad de no controlar todo lo que se dice.

Muchas veces, ante la crónica de esos crímenes, los señores de la guerra insisten en la identificación de los desaparecidos con la guerrilla o el oficialismo, siempre seguido de un etcétera de injurias que pretenden reducir la producción intelectual, el legado de toda una vida garrapateando en una Olivetti, a los ciegos deberes de una militancia.

Al hacerlo, los matan otra vez.

El que opina, el que reportea, el que hace preguntas, el que indaga, lo hace desde la común, digna y frágil posición del ciudadano. Uno de ellos, el injustamente olvidado Jaime Suárez Quemaín, acaso premonitorio sobre su muerte en 1980, decía con orgullo que tras amar con furia y no llorar el pasado, solo se iría de este mundo simplemente. "Simplemente", con la simplicidad de los de a pie, que tenemos el valor de ser siempre mayoría. Porque, es cierto, hay algunos de entre nosotros a los que se les olvidó primero el oficio, luego la profesión y al final la vergüenza, pero siempre fueron la excepción; si de algo El Salvador puede preciarse es de tener a muchos periodistas trabajadores, lúcidos y capaces.

Todo ese dolor y ese coraje de Jaime Suárez, de Foncho, de Carrillo, de Blundy, de Euceda, de Héctor Guerra es preciada herencia de los periodistas de este siglo. Todos ellos fueron víctimas de la intolerancia ante el disenso intelectual y la libertad de opinión. En 2019, esa intolerancia ya no tiene carácter homicida, pero no ha retrocedido un centímetro, no desde la esfera política.

Es así no solo por la inanición democrática de ARENA y del FMLN ni por la falta de formación de los nuevos delfines, criados a las faldas de una izquierda tozuda interesada en el ejercicio del poder, no en la política. Es así no solo por la agenda de un presidente que quiere formar un nuevo ecosistema de comunicación y medios alrededor de su ombligo, no para combatir los malos hábitos del "mainstream" cuscatleco, sino para construirse uno igualito a su imagen y semejanza. Es así porque, además, los periodistas estamos tan profundamente enamorados del periodismo como aislados de nuestros colegas.

Aislados los que opinan, preguntan e indagan son blanco fácil del que insulta, del que intimida, del operador político y del jefe de estas tres clases de perro, lebreles que son fieros solo a la distancia, entre más cercanos más flacos, alérgicos a que se les llame por sus nombres. Pero mientras nadie quiera defender sino su parcela del periodismo y a aquellos que son sus cómplices en el oficio, usualmente entrañables y pocos, seguirá pareciendo que los atrincherados son los que creen en la democracia y no aquellos que desde el anonimato se dedican a la injuria.

Cuando seamos conscientes de que nuestro periodismo ya agotó a sus víctimas y de que esta debe ser nuestra mejor hora, juntos y válidos en la diversidad, podremos enfocarnos en lo que corresponde: preguntar hasta que les duela, no creer en lo que no nos consta. Y llamar a los perros por su nombre.