Persigamos bienestar

El martes pasado recordamos a Popeye, quien llegó a sus 90 no así por así. Cierto, las chicas de cada puerto ayudan, pero más importante es vigilar lo que nos tragamos y tomamos. Sentido común nos dicta dieta balanceada, porciones razonables consumidas a la misma hora del día; un poquito de esto, un poco de aquello, decorando un plato multicolor, y mucha pero mucha agua. Piense que usted es un carro modelo del año que nació (muy probable un clásico), por lo que debe cuidar la gasolina y lubricantes que le aplica.

Su carro también se tiene que mover, si no se mueve, se le aguadan las llantas. Con razón Popeye se mueve, sobre todo cuando le pega la espinaca. ¡Tamaño ñeque! Quizás usted no sea tan cholo, pero sus músculos debe fortalecer levantando pesitas y meneando el atol de elote.

Pero también hay que descansar y, para poder desconectarnos, no hay vuelta de hoja que controlar el estrés, tan omnipresente en la vida moderna. Con mayor razón, les invito a activar sus válvulas de escape, chupar no cuenta. Aunque seguro nos cae mejor una cervecita o un vinito con la cena, que fumar pipa igual que Popeye. Así lo confirma el doctor Chapatín.

Nos guste o no nos guste, hay que llevar su carro al taller. Ahí andan diciendo que a muchos les fascina ir al taller del urólogo, hasta salen hablando raro, por lo que aún no me animo; además nítido ando el PSA.

En el taller de la lógica, es bueno darse cuenta de qué suplementos necesitamos ingerir para complementar la disminución, culpa de la columna de años. Calcio se nos viene a la mente, vital para no quebrarse en las caídas. "Y para que no se me caiga el pico", agrega la lorita Pepita.

El pasar de la columna en el espejo: esas patas de gallo suplican crema humectante; esos dientes amarillos, limpieza; esos labios astillados, ungüento; esos tuches, dieta y ejercicio; esas joyas colgantes, piedad. Les invito a frenar la decadencia, y perseguir el bienestar abrazando los chispazos de re-start del momento.

Ahora giro radical, pero no puedo cerrar sin recordar otros "sucesos sucedidos" durante el año del tunco que recién se convirtió en rata, según el calendario chino. "Solo eso nos faltaba", se aflige la lorita.

Correr un maratón debajo de 2 horas le faltaba al homo sapiens, hasta el 12 de octubre en Viena. Si bien es cierto, aún un experimento, pero qué experimento para vender zapatos Nike. $250 un par de los caites que corrieron 42 km 195 m en 1:59:40. Bueno, el maratonista que más me importa se llama Diego Alfaro, quien el 15/4/19 puso 3:02:16 en Boston. ¡Bestia!

Otro experimento, para vender boletos de Qantas, fue coronarse con el vuelo más largo: Sidney-Nueva York, 19 h 16 m; un B747 con 48 voluntarios para monitorear los efectos del jet lag, antes de operar el vuelo de forma comercial. Bien zurumbos llegaron.

También estamos viviendo la era de la conquista espacial, con Blue Moon de Jeff Bezos (el mismo de Amazon) a la cabeza, con miras para habitar la luna el 2024. Otro gran salto para la humanidad, no como el pasito que dieron en Saudí Arabia donde hasta 2019 es legal que las damas manejen, saquen pasaporte y viajen solas. Va crer.

Gran salto tenemos que dar todos nosotros para ajustar nuestros hábitos y costumbres en persecución del bienestar. ¡Sí se puede! Se puede derrotar las resoluciones fallidas, la pereza, la glotonería, el estrés. Mucha suerte en su conquista.

Uyyyyyy, se me quedaron un montón de sucesos en el tintero, ¡reto más grande cumplir el límite de 600 palabras! Nos vemos el próximo martes...

..."Ni te cases ni te embarques", se escucha desde el patio.