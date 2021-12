Perspectivas 2022

Buena perspectiva de crecimiento. Es alentadora la información que ha publicado CEPAL sobre sus proyecciones para 2022. Nos ubica como la tercera economía mejor preparada después de Panamá y República Dominicana. Durante el año que cierra, se ha conocido de múltiples iniciativas para dinamizar a las empresas MIPYME, iniciativas que incluyen desde capacitación hasta financiamiento no reembolsable. Hay críticas de algunos que participaron y no calificaron. Seguramente no hubo suficiente información para que los aspirantes se autocalificaran según su nivel de endeudamiento. Nadie cree estar en la categoría de alto riesgo ante la banca al momento de aspirar beneficiarse de los instrumentos de financiamiento para dinamizar la economía. El país necesita una tasa de crecimiento superior al 8 % de manera continuada se ha dicho y repetido infinidad de veces. Por esto, el registro de una tasa de crecimiento 2021 superior al 10 % asume el desafío de mantenerse de manera continuada.

Recuperación de confianza. Se necesitan esfuerzos estratégicos, creativos y confiables para recuperar la confianza con nuestro principal socio comercial. La información que se ha hecho pública sobre casos de corrupción, sobre negociaciones con las pandillas y, entre otros, sobre el desmantelamiento de la institucionalidad comprometida con la lucha contra la corrupción está minando las relaciones internacionales. El discurso oficial da poca importancia al tema; sin embargo, el número de salvadoreños residentes en ese país, el número de los que están en situación irregular y el número de los que van camino del norte, sin importar los riesgos, debería ser fuente de inspiración para repensar la relación con ese país del norte antes que la situación se agrave y las medidas que adopten deterioren nuestra perspectiva de crecimiento.

En las mismas condiciones. Una de las gremiales de transporte público anunció, con mucha satisfacción, el resultado de las negociaciones del subsidio gubernamental. Ganaron porque tienen incremento, ganaron porque les quitaron requerimientos legales basados en la seguridad y la calidad que el transporte público debe tener. Se conoció sobre el monto millonario que pagan en extorsiones y cualquiera, ante esa cifra, se pregunta: ¿Tendríamos buses modernos y seguros? ¿Qué haría el Ministerio de Hacienda con esta recaudación? O ¿y el control territorial? Centrarse en homicidios, qué bueno. Registrar sin resolver las desapariciones, hace falta. Y las extorsiones que afectan a lo largo y ancho del país ¿cuándo se enfrentarán? Los transportistas pagaron en 2021 $12 millones en extorsiones, cifra menor a la que se registró en 2018 ($18 millones), pero indudablemente este impuesto afecta cualquier rentabilidad del negocio. Este monto no es posible comprobarlo sin la intervención del Ministerio de Hacienda.

Con los mismos problemas. Inspirados en la baja calidad y la inseguridad en el sistema de transporte público, todo salvadoreño aspira a tener un medio de movilidad personal. Casi estamos llegando al medio millón de motocicletas, medio de transporte 110 % inseguro para cualquiera. Estamos superando el 1.5 millones de automotores. Las calles no dan para tanto. Las vías preferenciales, con limitaciones para estacionarse, no se respetan. Las aceras sirven de parqueo y los peatones tienen que arriesgar su vida en cualquier parte. En AMSS, son horas y horas para recorrer 50 kilómetros con el gasto en combustible que esto representa. No hay solución al transporte público de pasajeros. No hay solución al transporte privado de pasajeros. La probabilidad de muerte tiene que enfrentarse todos los días. Basta con leer y releer los reportajes de LPG sobre los accidentes y muertes para reconocer la dimensión del problema.

Mayor demanda de información. Si como en el sector transporte se compartiera información oficiosa y no oficiosa, comparable y confiable, sobre los temas que le competen a cada sector, tomaríamos conciencia sobre la dimensión de los problemas y la credibilidad institucional se fortalecería. Enorme tarea para 2022 recuperar el acceso a la información pública.