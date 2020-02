Las perspectivas empresariales son una visión de lo que queremos alcanzar en un periodo de tiempo o en un momento dado, tomando en cuenta panoramas reales y situaciones futuras que permitan encontrar un camino de solución a problemas complejos; pues bien, ha finalizado el año 2019 y con ello se cerraron las ilusiones de todo buen empresario, grande, mediano o pequeño de generar buenos resultados, posicionar su producto en el mercado, adelantarse a la competencia, mediante la calidad de sus producto, y su reconocimiento en el medio por su decidida inversión social empresarial.

Todo lo anterior será el resultado a su espíritu emprendedor, mediante el sacrificio, desvelos, sufrimientos, negociaciones con clientes, proveedores, sindicatos si los hubiese, instituciones gubernamentales en fin con todo aquello que se relacione con la empresa. La incertidumbre continua aun en la determinación de los resultados, si se ganó o se perdió en el negocio; si se perdió no estamos haciendo nada y lo más probable si no cambiamos su rumbo, es que continuemos así por los próximos años, teniendo que cerrar el negocio indiscutiblemente, oponiéndonos a la premisa y objetivo principal de todo empresario de obtener ganancias. Si se ganó los balances se expresaran en negro y significa que obtuvimos ganancias, bien por los resultados pero esto no termina ahí, es cuando más te cuestionas en torno a dichos resultados, ya que surgen preguntas o dudas, tales como: cuanto tendré que pagar de impuestos, si el dictamen del auditor externo lo expresara sin salvedades es decir sin observaciones, dando fe que los resultados son aceptables, en ambos escenarios naturalmente; las evaluaciones de desempeño de los empleados indiscutiblemente son necesarias e importantes, debiendo tomar en cuenta las metas establecidas previamente y si su cumplimiento fue real; de lo contrario habrá que tomar medidas que muchas veces no nos gusta hacer y las cuales son necesarias para la salud de toda empresa, también habrá que revisar la política salarial.

Adicional a todo lo anterior tendremos que definir fechas de Junta General de Accionistas, publicación de los resultados en los principales periódicos del país, determinar que hacer con las utilidades, si repartirlas o capitalizarlas dependiendo de las necesidades de la empresa; a fin de que venga a fortalecer el capital social; así también se debe preparar la información financiera a los organismos gubernamentales, tales como: Ministerio de Hacienda, CNR, Alcaldías, etc

En fin como empresario, debemos como se dice en buen salvadoreño, meternos de cabeza a conocer el quehacer administrativo y como pensamos afrontar el nuevo año; situación que no es tan fácil, ya que debemos conocer la coyuntura económica del país el cual debe ser evaluado mediante las perspectivas económicas publicadas por el Banco Central de Reserva, Fusades, Organismos internacionales tales como Banco Mundial, Evaluadoras de Riesgos, etc.

Los indicadores económicos principales a tomar en cuenta son la inflación del país, las remesas familiares que envían nuestros compatriotas, crecimiento de la economía, IVAE, importaciones y exportaciones, (rubros principales recibidos y enviados), lobby sobre nuevos impuestos, condiciones socio políticas de país y el mundo, no olvidarnos que este año 2020 es un año pre eleccionario para diputados y alcaldes, todo lo anterior tiene el empresario que tomar en cuenta para estructurar una buena Planeación Estratégica. Fijar metas no es tan fácil como quisiéramos, pero si es recomendable siempre ser optimista en su fijación y sobre todo en estos momentos, que por fin se visualiza un rumbo de país, y que los resultados del nuevo gobierno en materia de seguridad, economía, turismo, inversiones extranjeras, etc, es sumamente alentador. Debemos tomar en cuenta también, que las reglas del juego pueden cambiar, de un momento a otro, en cuanto al salario mínimo, nuevos impuestos, susidios, incremento al precio de la gasolina y otros factores exógenos que no podemos visualizar; en este momento; mas sin embargo debemos contribuir con nuestro país, cumpliendo con las leyes fiscales, aduaneras, leyes laborales y sanitarias si este es el caso, a fin de que nuestro país salga adelante, después de pasar 10 años en confrontaciones que en nada nos han beneficiado. Es importante reflexionar que tenemos una muy buena oportunidad para nuestras empresas de salir adelante, no obstante ser cuidadoso y medir los resultados mensualmente y evaluarlos concienzudamente e ir haciendo los ajustes necesarios a fin de que las perspectivas trazadas originalmente por todo empresario se logren y alcancen las metas satisfactorias de rentabilidad. [email protected]