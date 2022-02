Pertenecer, en el clóset

Desde que estaba en el colegio –uno de solo hombres con corte religioso– sabía que me gustan los hombres. Me di cuenta en primer grado, cuando tras una pregunta de alguien si me gustaban las mujeres o los hombres, respondí como si de una obviedad se tratara: que me gustaban los hombres (así con actitud de como alguien que dice "Duhhh"). Inmediatamente me corrigieron. Diciéndome un alzado "NOOOOO", que estaba equivocado. Que no lo dijera en voz alta y haciendo como si eso nunca fuera algo que hubiera pasado. Esa experiencia me marcó, fue algo que me confundió, ya que me parecía de lo más natural responder como lo hice. Pero esa fue la apertura de la puerta de mi armario, el espacio donde la sociedad me colocó.

Yo tenía pocos años cuando eso pasó, y todavía no tenía consciencia de que había sido colocado en el "Espacio simbólico de opresión, que se crea por medio de un consenso social, que delimita sus fronteras por la acción dialéctica entre el tabú, la injuria y actos de violencia contra seres humanos que disienten de las normas binarias del género y la sexualidad en un contexto social determinado", tal como lo define el académico Dr. Amaral Arévalo, quien está por publicar un libro que es una obra maestra, "Dialogando con el silencio: disidentes sexuales y de género en la historia salvadoreña 1765-2020". En las 732 páginas del libro, Amaral reconstruye la historia de la disidencia sexual en El Salvador, logrando excavar del olvido miles de eventos documentados en anaqueles que existieron y otros que han logrado vencer la barrera del tiempo.

Me acuerdo que a medida fue creciendo, experimenté incidentes que sirven de leña para el incendio que encierra la definición. Se me explicó, de manera indirecta y directa (el dispositif de Foucault), que, en El Salvador, ser homosexual puede llegar a ser algo despreciable, grotesco, que nos puede colocar en el vértice inferior de la jerarquía social. En tales circunstancias se vive en un "estado de miedo a ser descubierto y que se te acabe la vida" (como lo definió mi primo Eto) creando el clóset como "refugio en el que no descansas" (Esteban Valverde).

No es poca cosa lo que acabo de escribir. Es una forma de terror que no alcanzan palabras para describir, pero que te lleva a hacer de todo tipo de pantomimos para evitar ser descubierto, dentro de los cuales están actos de homofobia, todo, para no levantar sospechas que uno, es, lo que dice aborrecer y despreciar. En el mundo vemos incongruentes extremos como los ejemplos del eurodiputado húngaro József Szájer, el senador Larry Craig, o el alcalde Ed Koch, quienes a pesar de tratarse de personas homosexuales, actuaron en contra de su propia población. Es inaceptable ver casos de homosexuales y lesbianas de clóset en cargos de poder, que dañen con sus discursos y decisiones a la población de la que quieran o no, pertenecen.

No soy nadie para decir que vivir una vida en el clóset es mejor o peor que otra, pero fuera de este, no se vive con ese miedo, son otras dificultades, pero no esa complejidad. Recomiendo libros como "Velvet Rage" de Alan Dows, o "Que no nos separe el amor" de Elsa Escobar Dreher para comprender mejor estos temas. Cada vida es personal y cada quien tiene derecho a vivir en el clóset que le dé la gana y todos debemos respetarle; sin embargo, hago un respetuoso llamado a esos funcionarios de clóset, que no se presten a ir en contra de los derechos de la población LGBT+, vivan su vida discretamente, pero no dañen.

Vivan y dejen vivir.