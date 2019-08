Pese a todo, el país avanza, y cotidianamente habría que hacer inventario de lo que se va logrando y acumulando

Si hacemos un balance comparativo y desapasionado de lo que ha sido nuestro proceso en el curso de los años, lo que se pone de manifiesto con nitidez suficiente es el hecho de que el tránsito se ha venido dando con más datos positivos que negativos. De seguro ante la afirmación que acaba de expresarse muchos estarán tentados a replicar que tal afirmación es un simple impulso idealista; y, como me dijo alguna vez un buen amigo de confianza, a su estilo y sin tapujos: "Es que vos, como sos poeta, siempre estás dispuesto a ver color de rosa hasta lo que es más oscuro". Pero por encima de cualquier consideración anecdótica, lo cierto es que la realidad está ahí, siempre dispuesta a que nos acerquemos a ella y así podamos reconocer lo que tiene y trae consigo en cada momento del proceso evolutivo que jamás se detiene. Esto resulta siempre muy ilustrativo, y así hay que encararlo.

El formato de nuestra realidad histórica muestra muchas imágenes en plan de tránsito. Los salvadoreños, pese a que las estructuras que han estado rodeándonos hayan venido padeciendo una malsana tendencia a la inmovilidad, somos seres destinados al movimiento, y la más elocuente prueba de ello está en la predominante condición migratoria que prevalece desde siempre. Aunque históricamente haya habido tanta disfuncionalidad y tanta desnaturalización en los procederes nacionales, la salvadoreñidad no ha dejado de ser fuerza de vida, como los hechos comprobables lo demuestran.

Precisamente algo que en todo caso se tendría que tener en cuenta para entender en serio y a cabalidad el desenvolvimiento de los acontecimientos que se producen a diario en el ambiente es que nos hallamos en un lugar con identidad propia, que es El Salvador de entonces, de ahora y de siempre. Esa identidad propia encarna en un término que nunca debería estar ausente de todos nuestros movimientos individuales y colectivos: la salvadoreñidad. Aquí volvemos a un punto que se nos ha vuelto cada vez más elusivo: el de nuestro propio reconocimiento como lugar de origen y como lugar de destino. No un mero lugar geográfico, sino una ubicación cultural y existencial que es inconfundible y inescapable.

Reconozcámoslo y aceptémoslo de una vez por todas: ser salvadoreño no es un simple dato administrativo, que se plasma en documentos de cajón. Ser salvadoreño es representar una síntesis de múltiples componentes que constituyen la suma graficable de un pasado, de un presente y de un futuro con identidades muy propias. Al ser así, los originarios de esta Patria somos producto de la misma, y por eso tenemos con ella –queramos darnos cuenta o no– vínculos de profunda pertenencia. Si bien hemos venido descuidando tales lazos entrañables, lo cierto es que la pertenencia continúa aquí, y aquí continuará, "hasta que la muerte nos separe". Siguiendo la línea de lo que decimos y sostenemos cada vez que se hace oportuno, la salvadoreñidad es algo que se respira y se digiere a cada instante, con todos los efectos que eso implica; y en estos tiempos de globalización expansiva, cada vez más abierta y paradójicamente también cada vez más absorbente, tiene mayor sentido ser identificables como sujetos de arraigo atávico, histórico y emocional.

No tengo que repetir, porque lo he dicho hasta la saciedad en el curso de las reflexiones constantes, que mi arma favorita es el optimismo. Y digo arma porque el término tiene la fuerza de la convicción vivida. Autodefensa contra todas las amenazas que el tiempo trae consigo, tanto en el exterior como en el interior de la persona y de la sociedad en que se mueve. Hay que hacer la lucha constante contra el pesimismo, que es una sustancia que busca corroerlo todo, haciendo alarde de ello. Esa no puede ser la fórmula de ninguna superación; por el contrario, es la receta de la desesperanza, del hastío y de la frustración, que acaban progresivamente con las energías que sostienen la existencia y nutren la coexistencia.

El país avanza, pese a todo, y eso tenemos que asumirlo en razón de la sinceridad histórica y en virtud del convencimiento de poder ser cada día mejores. Y el avance del país también nos pertenece en función de ser parte viva de nuestro arraigo nacional. Esto debe ir hermanado con un realismo que se mantenga en pie pese a todas las tentaciones falsamente gratificantes. Ilusión y realismo; positividad y voluntad: he ahí el cuadrilátero de la vida plena, tal como nos corresponde vivirla en cada minuto del que dispongamos.