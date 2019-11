"Oye Juan", dice María, "hoy fui al doctor, y me dijo que tenía piedras en los riñones"; y Juan, siempre bromeando, le contesta: "¿Ya ves, María? Eso te pasa por acostarte con el albañil". "Joder, Juan, el dolor me tiene desesperada", responde María, y agrega: "Al menos me dijo que esperásemos, pues hay posibilidad que las elimine al hacer pipí".