Mientras todas las graves detenciones arbitrarias, múltiples violaciones de derechos humanos, más de 59 reos muertos en las cárceles salvadoreñas, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, indica que lo único que hace falta es eso, pintura. "En Centros Penales advertí que lo que necesitan son por lo menos unas 300 cubetas de pintura para que concluyamos de pintar. Lo que se necesita es una buena cantidad de metros de piso cerámico para que las condiciones sean diferentes".

Sin duda piensa en la pintura cian de los anecdóticos tractores que pudimos ver en Usulután hace unos días. Bukele hacía un discurso en el que volvía a recitar su falso menú de sueños atractivos que le gusta restregar en la cara de la gente. Su alocución anunciaba justamente el inicio de nuevas obras, construcciones, infraestructuras. Por eso los tractores, por eso de ese color. La simbología grosera, por esencia, no tiene ningún límite.

Sin embargo, este cuadro proporcionó otra simbología más interesante –talvez porque era menos voluntaria–. En esa conferencia que tuvo lugar en gran parte bajo la lluvia y sobre el barro consiguiente, había casi más agentes de seguridad que espectadores. Se pueden contar unas 30 personas en la parte visible del dispositivo de seguridad del presidente, la gran mayoría equipados con armas largas. Y, por supuesto, cuando Bukele pide que le lleven una sombrilla para "no terminar empapado" –una escena que Bukele compartió en sus redes–, es un soldado el que trae el paraguas que más le gusta. En fin, no eran las armas ni la protección las que faltaban en el entorno del mandatario. Esto solo sería un detalle más de lo cotidiano en un país como el nuestro, pero aquí se vuelve notable cuando se repite hasta más no poder que ahora El Salvador es un país seguro gracias al régimen de excepción. "Del país más peligroso del mundo, al país más seguro de América Latina", escribe Bukele en Twitter con la cautela y sabiduría que lo caracterizan. Si fuese el caso, tendría menos de la mitad de guardaespaldas –sin hablar de su cortejo habitual de carros–. Buen cuadro, pintura elocuente.

Por esa supuesta seguridad lograda han renovado por quinta vez el régimen de excepción. Podrían cambiarle el nombre, por lo menos. Pero es verdad que ya llevan cierto tiempo sin molestarse con las numerosas contradicciones que arrastran al ritmo que hunden el país. El supuesto resultado y al mismo tiempo la razón por lo que reanudan el estado de excepción es, según nos dicen, que van "ganando la guerra contra las pandillas" y que cierran cada día "con 0 homicidios". Es decir, exactamente lo mismo que nos anunciaban con mucho ruido y orgullo hace un año, sin régimen de excepción pero con el famoso "Plan Control Territorial" cuya posteridad es digna de lo que fue su eficiencia: nula.

Conviene agregar otro problema. Ahora que suele haber menos transparencia en las cifras publicadas, el "0 homicidios" puede ser falso. En los homicidios diarios no cuentan a los pandilleros muertos en enfrentamientos; a los mareros les quieren quitar la vida legalmente, y ahora también les quitan la muerte con sus mentiras.

En realidad el procurador Tobar tiene razón. Lo que necesitan es más pintura, de esa de mala calidad que usan para intentar esconder los hoyos, errores y abusos. Pintura color cian.