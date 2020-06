Pirámide jurídica

Así como los médicos mantienen columnas sobre cuestiones de salud que son elementales para esos profesionales, pero para el resto de personas son desconocidas siendo útil leerlas, así quiero explicar sencillamente la cuestión de la supremacía constitucional, que para un abogado son suficientemente conocidas.

La supremacía constitucional viene no solo de los tratadistas del derecho, sino en el caso salvadoreño del arte. 246 Cn. "Los principios, derechos y obligaciones establecidas por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulan su ejercicio. La Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos". Existen más artículos que reafirman esa supremacía y los medios de defensa del orden constitucional, como el art.c235 Cn. que señala que todo funcionario jurará bajo su palabra de honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto, cualquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen. Por eso la Constitución también es denominada como la Ley Suprema, la Ley Máxima, la Carta Magna.

Corresponde a la Asamblea Legislativa según el art.131 número 5 Cn. "decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias". Reparen que dice "leyes secundarias", ya que la Ley Primaria es la Constitución, debiendo acomodarse a esta. Si la contraría, cualquier ciudadano puede acudir a la Sala de lo Constitucional presentando una demanda por la vulneración cometida. Dicha Sala si considera atendibles las razones expuestas por el demandante, emite una sentencia denominada estimatoria, expulsando del ordenamiento jurídico la ley inconstitucional o sea con efectos derogatorios.

Por su parte el art.168 número 14 Cn. como una atribución y obligación del presidente de la República "decretar los reglamentos que fueren necesarios para facilitar y asegurar la aplicación de las leyes cuya ejecución le corresponde". Por lo dicho, los reglamentos no deben contrariar las leyes. Obviamente si no pueden contrariar las leyes ni suplir a estas, tampoco pueden contrariar la Constitución. Lo reafirma el primer numeral del mencionado art.168, que es obligación del presidente de la República "cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, las leyes y demás disposiciones legales". Si esto no es cumplido, también aquí opera la facultad que tienen los ciudadanos de acudir a nuestro Tribunal Constitucional para que este, luego de oír al funcionario demandado y al fiscal general de la República, emita sentencia declarando sí ha lugar o no a la inconstitucionalidad alegada, con los efectos ya dichos si la resolución fuere en el sentido favorable al demandante, que ese Decreto Ejecutivo que emitió el reglamento queda sin efecto.

Así de simple resulta la llamada pirámide jurídica de Kelsen. La Constitución está en el vértice, en la cima de ella y todo el ordenamiento jurídico del país se debe acoplar a la Carta Magna, de ahí la llamada supremacía constitucional. En el escalón inferior están las leyes y más abajo se encuentran los reglamentos. La tarea de salvaguardar la Constitución se le ha encomendado a todos los ciudadanos, pues el art.73 Cn. indica: "Los deberes políticos del ciudadano son: 2) cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República". Este deber se puede ejercitar mediante demandas presentadas a la Sala de lo Constitucional, que es el tribunal que garantiza que la supremacía constitucional funcione. La experiencia histórica mundial muestra que el fortalecimiento de la democracia va con la creación y funcionamiento independiente de estos tribunales y el respeto a sus decisiones.