Piruetas lingüísticas que destrozan nuestro idioma

Por el buen uso de nuestro idioma, a menudo tan maltratado, e incluso, a veces perseguido, por favor estudien gramática, "señores y señoras". "Nueva gramática de la lengua española" es la primera gramática académica desde 1931 y ofrece el resultado de once años de trabajo de las veintidós Academias de la Lengua Española, que fijan la norma lingüística para todos los hispanohablantes.

Se admiten las alternancias: "Ella es el miembro (o la miembro) más notable del equipo". Pero "miembra", no. El género es una propiedad de los nombres y de los pronombres, que tiene carácter inherente y produce efectos en la concordancia con los determinantes, los adjetivos, y que no siempre está relacionado con el sexo biológico: las personas no tenemos género, tenemos sexo. De ahí, que la expresión "violencia de género" sea incorrecta porque la violencia la cometen las personas, no las palabras.

En nuestra lengua se debe decir "violencia sexual" o "violencia doméstica", como nos indica la Real Academia Española, que también dio un informe sobre la corrección de los desdoblamientos, tipo "diputados y diputadas, padres y madres, niños y niñas", etcétera. Tales piruetas lingüísticas son innecesarias. El empleo de circunloquios y sustituciones inadecuadas: "diputados y diputadas electos y electas" en vez de "diputados electos", o "llevaré a los niños y las niñas al colegio", en vez de "llevaré a los niños al colegio", resulta empobrecedor, artificioso y ridículo. Junto al machismo, que subordina todo al ser macho, han creado el hembrismo. Y han olvidado lo central: el ser humano, en sus dos vertientes. El mundo se reduce a sexo, ese es el lema de esta moderna herejía. Ahora comprenderán su reflejo lingüístico. Primero confunden género y sexo: una silla es femenino pero no hembra, un sillón es masculino pero no macho.

El género común es útil, evita pérdidas de tiempo, sintetiza abarcando ambos géneros y ambos sexos: es mejor decir, cuando leemos el Evangelio, "...dejad que los niños se acerquen a mí", pues no sería correcto decir "...dejad que los niños y las niñas se acerquen a mí". Decir, incluso, "al niño se le debe máxima reverencia", evidentemente sería a niños y niñas. Otro ejemplo de la osadía de la ignorancia es la incorrección lingüística de "para todos y todas", "los compañeros y las compañeras", "los salvadoreños y las salvadoreñas", pero hay quienes lo consideran políticamente correcto, sobre todo los amigos del populismo. Sustituir "los funcionarios" por "los funcionarios y las funcionarias" es tonto e inútil, destroza el lenguaje, como sería incorrecto rotular en español un carrito de "hot dogs" que diga "perros y perras calientes"; en palabras más duras "es estúpido y grotesco", según Francisco Rodríguez Adrados, de la RAE.

Otra cosa, la arroba no es una letra. ¿Qué es la arroba?: 1. Unidad de peso usada en algunos países. 2. En informática se utiliza para indicar «en» (at en inglés) en las direcciones de correo electrónico. Para evitar las engorrosas repeticiones a que da lugar la innecesaria costumbre de hacer siempre explícita la alusión a los dos sexos (los niños y las niñas, los ciudadanos y ciudadanas, etc.), ha comenzado a usarse el símbolo de la arroba (@) como recurso gráfico para integrar en una sola palabra las formas masculina y femenina del sustantivo, ya que este signo parece incluir en su trazo las vocales a y o: [email protected] niñ@s. Debe tenerse en cuenta que la arroba no es un signo lingüístico y, por ello, su uso en estos casos es inadmisible desde el punto de vista normativo; a esto se añade la imposibilidad de aplicar esta fórmula integradora en muchas situaciones, sin dar lugar a graves inconsistencias, como ocurre en "Día del niñ@", donde la contracción "del" solo es válida para el masculino "niño". Las lenguas evolucionan, pero evolucionan con el uso popular, no con imposiciones políticas.