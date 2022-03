Pisotear a las víctimas, la especialidad del gobierno

No nombrar a nuestros desaparecidos, ni en colectivo –personas desaparecidas–, les despoja de rostro, les niega justicia y les entierra en impunidad.

En la misma finca en la que localizaron los restos de los hermanos Guerrero y de Jimena Granados, las autoridades recuperaron los de otras 23 personas. Y cuando encuentran los restos de 26 personas en una fosa clandestina —o varias—, el país entero debería guardar luto. Y si la empatía no alcanza para tanto, al menos, debería haber respeto. Pero la mayoría de nuestros funcionarios no tienen ni para eso. Porque es así: no se puede dar lo que a uno le hace falta.

Los diputados lo demostraron en mayo del año pasado, cuando un cementerio clandestino en El Salvador fue noticia internacional.

Ahí, afuera de la casa del expolicía Hugo Osorio, decenas de familiares de personas desaparecidas esperaban respuestas. Ese lugar —y esto nos cuenta muy bien como país— se convirtió en una esperanza para las personas que, por años, se han encontrado con el desinterés de las autoridades y que, por eso, se han enfrentado a una búsqueda solitaria. Ante el caso de Chalchuapa, la bancada oficialista se negó a guardar un minuto de silencio por las víctimas. También se negó al pronunciamiento público en solidaridad con sus familiares.

Y la historia se cuenta igual para las 26 víctimas de la finca Suiza.

Todas las decisiones de nuestros funcionarios —de quienes están en donde están para representarnos y para cuidarnos— comunican. Nos afectan. Y es que guardar un minuto de silencio significaría reconocer que no estamos tan seguros como presume el presidente. Los diputados, sin embargo, prefieren pisotear la dignidad de las víctimas y de sus familiares que contradecir a su señor. Porque para ellos vale más sostener, a costa de lo que sea, la buena imagen de esta administración que procurar verdad y justicia. A estas alturas ya no quedan dudas de para qué y para quién gobiernan.

Tenemos diputados, por ejemplo, que lo hacen para cuidar una "realidad" que solo existe en sus cuentas de Twitter y en las de otros funcionarios/seguidores de Nayib Bukele. Una realidad que se ensucia cuando alguien comparte la imagen de una niña, una mujer o un joven del que su familia desconoce el paradero. Que salió a hacer ejercicio y no regresó a casa. Que llegó a una colonia a entregar comida o un paquete y dejó de reportarse. No, la "realidad" de estos funcionarios es una que invisibiliza a las víctimas y la angustia y el dolor de sus familiares.

Pero qué se puede esperar de un grupo de personas —diputados, ministros, jueces, etcétera— que se arrodilla ante un hombre que ha demostrado que no le importan los derechos humanos. Que, aunque siempre diligente a tuitear, no ha emitido pronunciamiento por las víctimas encontradas en la finca del municipio que él gobernó. Esa que lleva el nombre del país con el que él dice que nos comparan. No, guarda silencio. Quizá está muy ocupado revisando sus renders y cómo va el precio del bitcóin. Muy ocupado en esos temas que para él sí son importantes.

Nuestra realidad, sin embargo, es que tenemos desaparecidos. Miles. Y a madres y padres buscándolos, a diario, con foto en mano. Organizándose para hacer lo que corresponde a las autoridades. Y teniendo que encontrar fuerzas para seguir con la vida: porque hay otros hijos que cuidar, porque hay que trabajar. Y porque no hay descanso mientras no llegue justicia. O, al menos, reconocimiento.