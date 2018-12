¿"Plan Marshall" para Centroamérica?

Esto es de sobra conocido, pero leyendo el libro de Bob Woodward, "Fear" (Miedo), se puede concluir que tratándose del tema migratorio, el señor se va a los extremos y hasta se ensaña con sus asesores, cuando las opiniones de estos difieren de las suyas. Y si el "simple" paso de las caravanas por México ya ha causado reacciones adversas en algunos lugares de ese país, es fácil imaginar cómo este nuevo fenómeno encabrita a una persona conocida por su irritabilidad.

En el fondo, probablemente reconoce que el muro no es la solución y que esos miles de infortunados que no encuentran oportunidades en sus países, seguirán en busca de opciones potencialmente promisorias. Pero quizás no procesa el hecho que el fenómeno migratorio nace con el hombre mismo, que es capaz de despedazar fronteras y hasta crear divisiones internas y entre países. Aquí mismo, en nuestra región, el éxodo propiciado por los regímenes despóticos de Maduro y Ortega y Murillo, están dando al traste con la unidad latinoamericana, dificultando el progreso y desencadenando xenofóbicas en los países receptores.

Pero en nuestra región ha resurgido una iniciativa que puede contribuir eficazmente a moderar la migración irregular. Esta consiste en lanzar una especie de "Plan Marshall" para el Triángulo del Norte, a través de un esfuerzo conjunto entre Estados Unidos, Canadá y México. La idea parte de la experiencia con la ayuda que brindaron los estadounidenses para la recuperación europea después de la II Guerra Mundial. Con la asunción de López Obrador como presidente de México, la idea parece haber cobrado fuerza. Este "Plan" será compartido en la Conferencia Intergubernamental para el Pacto Mundial sobre Migración, que se inicia precisamente este día en Marruecos.

Sin embargo, se entiende que esta iniciativa no solo pretende lidiar con el problema migratorio como tal ; aparejado a ello está el desafío de enfrentar el crimen organizado que, en sus diferentes manifestaciones, pone en grave riesgo la seguridad nacional y las instituciones de aquellos países. Estos objetivos también justificaron la todavía vigente "Alianza para la Prosperidad", a través de la creación de mejores condiciones para el desarrollo integral de los países. No obstante, la experiencia parece demostrar que este esfuerzo se ha quedado corto en términos de recursos y estrategias. Aún más, alrededor del mismo se señalan algunas deficiencias como la poca coordinación y falta coherencia en las acciones que realizan los países beneficiarios, lo cual también dificulta materializar los objetivos que se tuvieron en mente.

No hay que olvidar, tampoco, que cuando Vicente Fox asumió la presidencia de México, se puso en ejecución el Plan Puebla Panamá (PPP), con propósitos parecidos y de más largo alcance. Casi veinte años después, pocos vestigios quedan de aquella pionera iniciativa y lo que más se recuerda, son las marcadas expectativas que se crearon en torno a la misma, cuando los problemas a enfrentar eran más manejables. De materializarse esta nueva iniciativa, esas experiencias deberían ser capitalizadas para no dar saltos en el vacío y desencadenar nuevas frustraciones. En términos económicos se habla de un costo aproximado a los US$ 20 mil millones. (El Plan Marshall implicó inversiones de alrededor de US$ 13 mil millones, que a valores actuales, superan con creces los US$ 100 mil millones). Pero vale la pena intentarlo. ¿O no, señor Trump? (10-XII-18)