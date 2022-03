Plan Putín

Una guerra "convencional" es una operación que no se improvisa; requiere de tiempo y recursos. El 24 de febrero quedó claro que había un plan para una invasión rusa a gran escala.

Putin creía que el gobierno ucraniano colapsaría una vez que sus tropas avanzaran hacia Kiev, pero esa esperanza fracasó gracias a la resistencia ucraniana inspirada en la valentía de su presidente. Al escribir esta nota, una columna de más de 100 km de largo avanza hacia Kiev, partiendo a Ucrania en Este y Oeste. Otra columna de 60 km avanza desde Crimea. Ambas enfrentan resistencia ucraniana sin precedentes, sin duda tomando a los rusos por sorpresa.

Estados Unidos, vigilante ante semejante ofensiva, seguro aconsejando a Ucrania con base en su experiencia tras la invasión a Irak de 2003.

Es evidente que Putin ha perdido el control de sus sentidos. La invasión no le traerá nada bueno, especialmente por el daño económico a su país, situación que se le está poniendo color de hormiga, luego de venir en picada desde 2014. Ucrania está dando una lucha valiente, pesar de que ha recibido apoyo internacional, su ejército y su gente luchan solos.

En los últimos doce meses, ha habido dos intentos de golpe de Estado "prodemocracia" entre las élites pro-Kremlin en las fronteras rusas: Bielorrusia y Kazajstán. Ambas llamadas "revoluciones de color" que fracasaron. Pero en Ucrania hay otra preocupación aún más apremiante: el impulso del país para ingresar a la OTAN, con la administración Biden impulsando públicamente esta intención.

Putin planeó esta guerra desde hace años; el bloqueo de SWIFT era parte de lo que él esperaba, y su plan B era compadre hablado con China. Ahora en Rusia se compra y se vende a través de China.

Lo que ha impresionado al mundo entero es el patriotismo ucraniano. El video de la youtuber Inna Afinogenova, en su canal "Ahí les va", para los pelos, véalo.

Que diéramos los salvadoreños por un poquito del patriotismo ucraniano. Por un plan anti-corrupción, anti-nepotismo, anti-mentiras, a gran escala. Nadie ha surgido para poner orden en nuestro desmadre. No hay cohesión, no hay sinceridad, no hay amor por la Patria, y mucho menos valor.