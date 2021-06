Plan maquiavélico, plan intestinal

Aplicado a nuestros tiempos, el plan "retorcido y astuto" de Nicolás Maquiavelo (1469-1527), escritor e historiador político italiano, encaja perfectamente con lo que los salvadoreños estamos viviendo: un plan intestinal retorcido, destructivo y sin escrúpulos. Intestinal en referencia al órgano de nuestro cuerpo que retuerce el desecho alimenticio, ya procesado, para convertirlo en excremento.

Para muestra nuestro gobierno regalando vacunas en Honduras, y (supuestamente) abriendo sucursales de Nuevas Ideas en el triángulo norte. Un plan maquiavélico e intestinal, lleno de intereses creados y manipulación de las masas, ante los ojos de Estados Unidos.

¿Será que la Sra. Manes se hace la del ojo pacho, de común acuerdo con Bukele, para frenar la migración? Quien sabe. Lo que sí se sabe es que los 3 países del triángulo se están complicando más.

No tenemos rumbo claro, solo retorcido; no sabemos para dónde vamos, solo que vamos mal; no sabemos quiénes orquestan el plan; sí sabemos que no tienen buenas intenciones. ¿Reformas a la Constitución? A la vuelta de la esquina. ¿Referéndum? Más temprano que tarde. Todo apunta al más antidemocrático e incierto rumbo de nuestro país.

Entra el bitcóin al plan intestinal. Semejante cortina de humo para activar la escasez de dólares. No vemos por ningún lado los beneficios, ni los publican, ni JP Morgan los entiende. Los narco dólares serán fáciles de esconder; ya no será necesario el lavado. ¿Usted piensa que cuando le paguen en bitcóin los cambiará a dólares inmediatamente? Imposible, el saldo de sus bitcoines aparecerá en su cuenta una semana después del depósito.

Al respecto, los pronunciamientos de la banca han sido flojos. Los sectores industrial y comercial callados. ¿Cómo harán transacciones importando en dólares y vendiendo en bitcoines? ¿Cómo funcionará el 70 % de nuestra economía, o sea, el sector informal? Si con dólares no pagan impuestos, mucho menos con bitcoines. Nadie controlará el tráfico financiero en la nube, mucho menos la transparencia estatal; muchos se harán los bigotes con sobresueldos en bitcoines, felices pues serán imposibles de rastrear.

Puros planes retorcidos. Siempre critiqué la entrega populista de uniformes en las escuelas, cuando los maestros eran mal pagados, y los alumnos recibiendo clases en casi escombros. Ahora critico el populismo y la corrupción imponiendo proveedores. Los mismos de siempre, solo que más maquiavélicos.

Maquiavélicos con poder absoluto, sin CICIES, con criptomoneda difícil de rastrear, sin Estado de derecho, con odio y resentimiento por todos lados: puro olor a cloaca intestinal. A Nicolás Maquiavelo se le pararían los pelos.

El único que decide es el presidente, y la población y la oposición apendejada, inerte, callada, a pesar de que las decisiones no les convengan. De repente un tuit internacional de advertencia, una llamada de atención, pero aquí nadie alza la voz.

El país entero pasando por un intestino grueso y retorcido, sin percatarse del abismo en que caeremos. Cuando reaccionemos ya será demasiado tarde; estaremos ahogados en el tufo del Acelhuate.