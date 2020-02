Platanazos aéreos

La muerte: El nacimiento activa la cuenta regresiva hacia ella; bueno, antes, pues la unión de dos células en el útero puede no convertirse en un bebé. Tranquilos, no me voy a meter en el tema espinudo del aborto. Ahora, hablaremos de accidentes aéreos, y vida plena. ¿Por qué la inspiración? Por tanto platanazo que hubo en enero.