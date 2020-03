¿Playas de La Libertad? Cambie de horario

Gracias, Gerson, por terminar lo que Tony inició: los 4 carriles al puerto. ¿Por qué Tony solo ensanchó 15 de los 24 km? "Porque el pisto se bombeó". Elemental, mi querida lorita, por eso está en Mariona.

Nada que el ministro Principito no pudiera solucionar. Chivísima le quedó la autopista, bien señalizada, con vistas espectaculares, con pasarelas que nadie usa; con normas para evitar la invasión de publicidad. Eso sí, quizás también metieron mano, pues la luz se acaba en Las Piletas. Ahora, bajando a Zaragoza (en dos ruedas), casi me roba la vida un tragante sin tapa. El Salvador: país donde hasta las tapas de los tragantes se huevean.

Donde espero no sigan metiendo mano es en el mega bypass, con todo y el puente más largo del país (280 m). Mega necesario para 1) destapar el puerto y aceitar el desarrollo, 2) sacarle filo a nuestro principal anzuelo de turistas y 3) eliminar la pesadilla que es ahora atravesar el puerto.

Es que el puerto de ahora no es el de hace 10 años. Ahora han brotado poblados desarrollos como San Blas y Cerro Mar. Hoteles, de todas las estrellas; restaurantes de todos los cubiertos, chupaderos de todas las birrias a $1.50; hasta moteles, como El Zorro, que se suman al montón de la Calle de los Locos.

Ahora, el poder transformador de nuestras olas brilla en todo el mundo; si hasta bronce Panamericano lucimos. Bucket list de los que aman el surf; destino interesante para invertir.

Pero ojo. El llamado, además de cuidadito tiran la toalla con el bypass, es para un ordenado desarrollo de Surf City.

Felicidades, Morena, por terminar lo que Duarte empezó y bautizó Plaza Marinera; y usted inauguró y rebautizó Mercado del Mar. "Buenos días, señorita, saluda ahí el ciego", chiste viejo de la lorita Pepita.

Además de 84 puestos de mariscos, hay 1,200 sillas para comensales, de 43 restaurantes, minutas, artesanías (sin faltar las frutas y pistolas de Ilobasco); parqueo para 110 lanchas (se ven bien chivas) y, por supuesto, abundancia de nuestras ostias rosadas, o sea las empiñadas, rico mango tronadito, o esculpido en flor, "cómo lo va querer, amor"...

Parqueo para lanchas, sí. Parqueo para carros, solo el insuficiente del frente. Otra razón más del enorme y desesperante cuello de botella porteño.

Ordenado desarrollo significa planificar bien los proyectos, limitar la densidad, tratar las aguas y basura, normar el horario de tránsito de los cañeros y furgoneros; levantar sapos para que no se cruce la franja amarilla; gestores de tránsito con misión más efectiva que solo pitar y arriar; grúas para que los rendidos no atrasen; meterle con todo al bypass.

Mientras tanto, ¿playas de La Libertad? Cambie de horario o espere un año. Se acerca el sofoque de Semana Santa. Bómper a Bómper entre Zaragoza y el Sunzal, apuesto. Ni quiera Dios.

¿Por qué estar preso 4 horas de tu bendito domingo, si en Sivar también hay Beto’s, Cadejo y la 20 para almorzar y chupar? A media bajada, otra opción sin trabazón es el sopón de la Gallina India.

Unos bajan y suben por Tamanique, pero wechos, cordillera del bálsamo, cordillera de precipicios. Minuto de silencio por las víctimas del bus de Chiltiupán.

Donde no hay plan B lógico es la razón por la que el vuelo de Ben Dover despegó sin él. Pesadilla porteña Tunco-Aeropuerto: ¡3.5 horas para recorrer tan solo 40 km! Plan B, ¡la bicicleta!, lástima que no cabe la maleta.

Tranquilo, Ben, shit happens; mañana te llenarás de vida surfeando el amanecer; esta noche entrarás en trance de luna llena, y la Pilsener es más rica que la Bud. ¡Salud! y a cantar:

At the beach /Life tastes better / At the beach / I love you even more / With the sun, the moon and the stars / Y SIN CUELLO DE BOTELLA PORTEÑO / At the beach all is happiness.

Para diciembre nos han prometido el bypass. El Salvador: país donde diciembre, con suerte, quiere decir marzo (salvo este año, pues en febrero hay elecciones).

"Con tal que no le vayan a poner bypass Nayib Bukele". Diosguarde lora.