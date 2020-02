Pleitos tengas con la Asamblea Legislativa y los ganes, presidente

Este comentario no tratará el acuerdo del Consejo de Ministros ni el alojamiento en el Salón Azul de la Asamblea. El padre Tojeira se ha preguntado si es Choque de Poderes. El abogado Rubén Zamora ha dicho que lo sucedido el 9 de febrero es un golpe de Estado. Que sigan los comentarios y nosotros vamos a lo que venimos.

1. El carácter del presidente Bukele no se justifica por su edad de 38 años pero sí se atenúa en razón también de su inexperiencia.

El nudo que hay que desatar es la autorización para que el gobierno obtenga del BCIE $109 millones en calidad de préstamo para el desarrollo de la Fase 3 de seguridad en el territorio e implementos para militares y policías. La Asamblea desde noviembre pasado ha conocido del reclamo presidencial y hay muchos peros para que el proceso siga su curso, no obstante que el gobierno ha dicho, según él, que ha dado la información correspondiente.

2. Al final de esta columna hablaremos de los decires del expresidente de la Asamblea don Quijano y don Mario Ponce, presidente actual. Desde luego que la Asamblea está en su derecho de valorar y discutir no solo el presupuesto de la Etapa 3 sino de las que vienen y de otros préstamos en que el gobierno está "comprometiendo" el futuro económico de nuestro El Salvador. ¿Bastarán 100 años para que nuestro país pague sus deudas externas?

3. El gobierno quiere cumplir sus promesas de campaña, pero como ya lo hemos dicho en otra colaboración, la Carreta está llena de esperanza pero el Camino está bien empinado; la cosa no está fácil ni hoy ni mañana. Como habíamos prometido: el Sr. Quijano y el Sr. Ponce han repetido que el Legislativo es el primer Órgano del Estado y nosotros también hemos sostenido que no es ni primer Órgano ni los diputados son padres de la patria. La Sala de la Corte Suprema de Justicia varias veces ha puesto los puntos sobre las íes resolviendo diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo: esto significa que el Poder Judicial es realmente el primer Poder del Estado. Doña Vanda Pignato, brasileña de origen y no abogada, dijo hace algún tiempo que si los 3 poderes del Estado colaboraran no se cometerían delitos contra las mujeres.

4. El error de llamarle Órganos y no Poderes fue plasmado en la Constitución vigente violando el principio o Estatuto universal de los 3 Poderes.

Todo el mundo espera que se desate una polémica sobre los temas ligeramente enunciados y podamos todos oír a los máster Mauricio Choussy y Luis Membreño y otros. Talvez podamos terciar con nuestro "sentido común" y nos remitimos a mis "alegatos".

5. Valga recordar que los Poderes del Estado son independientes entre sí y deben constitucionalmente colaborar unos con otros para la mayor eficacia del hacer de este gobierno o de los que vengan.

Se espera que toda opinión sea por escrito y en LA PRENSA GRÁFICA, admitiéndose desde luego excusas sin olvidar indudablemente que es un compromiso moral con nuestro pueblo y nuestra tierra que nos ha visto nacer y nos espera para el más allá.

6. Sería saludable que las asociaciones de abogados, especialmente el Centro de Estudios Jurídicos, asuman la letra en estas cuestiones tan importantes para El Salvador y la comunidad internacional.

7. Finalmente quien nos está viendo desde lo Alto nos eche bendiciones para que todo salga claro como la luz del sol.