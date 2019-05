¡Pleitos tengas... y los ganes!

LA PRENSA GRÁFICA desde hace décadas nos ha brindado Columna para nuestras ideas y "ocurrencias". Todo el gran público lector del ayer, hoy y siempre están muy contentos y satisfechos, igual que el firmante. A pesar de que para el Día del Periodista en julio próximo también recordamos a unos grandes columnistas y polemistas que ya no están: Drs. José María Méndez, Francisco Roberto Lima, J. Antonio Rodríguez Porth, y por supuesto que apareció en la palestra Rafael Hasbún (Dn. Lito) proveniente de "Uno + Uno", renombrado periódico de México.

1. El nombre de las presentes líneas no tiene nada que ver con Pleitos Judiciales, pero a mí se me ha ocurrido ponerle el título de arriba; y bien puede el estimado lector u otro columnista cambiarle imaginariamente el título. Por qué el Dr. José María Méndez bautizó uno de sus textos "Tres Mujeres al Cuadrado", pregunta que a mí lógicamente se me puede formular. Esta colaboración puede ser entendida como anexo o prolongación de la que nos publicó LPG y se llama Los 3 Poderes en la Constitución.

2. Resulta que en nuestra Carta Magna vigente denomina al Judicial, Ejecutivo y Legislativo como "órganos" que integran el Estado: ya he insistido en que la Constitución debe reformarse y volver por el antiquísimo fuero del Estatuto de los 3 Poderes del Estado. Sigue siendo frecuente que los presentadores de TV y los mismos miembros de la Asamblea Legislativa se refieran al Legislativo tildándolo de ser el primer "órgano" del Estado; también he sostenido que el Primer Poder del Estado es el Judicial y todos deben llamarse Poderes y no "órganos" como si fueran parte del cuerpo humano.

3. Agregamos que el título de estas cuartillas no es de Pleitos, pero un Pleito se inicia con una demanda y en esta coyuntura presento demanda para que los abogados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez y Rodolfo González, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, se pronuncien sobre esta temática tan importante en el contexto político y jurídico de El Salvador.

4. Anteriormente invité a los Drs. Mario Solano, René Fortín Magaña y Ernesto Criollo, todos también exmagistrados de la Corte, para que emitieran opiniones razonadas y escritas sobre el tema de los 3 Poderes y la Supremacía que corresponde al Poder Judicial, pero han guardado silencio por ocupación profesional.

5. La doctrina jurídica universal y la de El Salvador desde sus inicios después de la independencia, nuestras Constituciones Políticas han adoptado el Estatuto de los 3 Poderes y hay doctrina y jurisprudencia nacional e internacional que viste al Poder Judicial como el primer Poder del Estado. Los grandes pensadores de fuera de nuestras fronteras y los propios nuestros han defendido a capa y espada la supremacía del Poder Judicial y la existencia de los 3 Poderes.

6. Si esta demanda o invitación, no al debate sino a la exposición clara y convincente de los principios doctrinales y prácticos, es contestada, he ganado el Pleito sea cual fueren las tesis que sostengan los estimados colegas ya citados.

A mis 84 años sigo escribiendo desde 1970 para LA PRENSA GRÁFICA.

¡Pienso sólidamente que he tenido Pleito... y Ganado! Todo desde luego moralmente hablando.