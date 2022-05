Sin manejar un lenguaje alambicado, utilizando un lenguaje criollo, autóctono, de esa jerga popular que caracteriza al salvadoreño, el problema es pobreza; se puede capturar a la mitad de la población salvadoreña y el problema será el mismo, pobreza, pobreza, falta de empleo.

Una vez estábamos tres amigos conversando plácidamente en una banca del parque y compré tres tortas mexicanas a dólar cada una, cuando un indigente se acercó y con una cara triste y compungida llegó a pedir y un amigo gentilmente le dio la mitad de la torta, el indigente tenía una cara de ayuno forzado, eran las 5 de la tarde, de seguro no había comido nada durante el día; sus ojos estaban vidriosos cuando le dio el primer bocado, sus manos se juntaron en su boca y la mirada se perdió en el cielo, fue una expresión de alegría, yo no conocía a Dios terrenal pero en la expresión de ese indigente lo conocí y mi mente no la puede borrar. Los tres nos retiramos y el indigente también y le digo al amigo que le dio la mitad de la torta: "qué gesto tan noble tuvo usted", y me replica: "usted lleva terminación ahí", y por qué le contesté, "porque usted nos invitó". Nos despedimos y reflexioné, habrá algún presidente que entienda la jugada que es gobernar, los que hemos tenido recientemente y el presente se despreocuparon. La situación no se va a resolver con represión, el problema elemental es pobreza, de ahí se deriva un sinfín de cosas.

En otras notas de opinión he señalado que se tiene que hacer turismo interno, para que la plata circule aquí mismo y tengamos flujo de efectivo. Sufragar con pequeños créditos a la microempresa. Hay que moderar la velocidad con rótulos como en otros países, para que no exista tanto accidente de tránsito en estas estrechas carreteras, algunos conductores emulan a "rápido y furioso".

Celulares, carros, bailongos, comilonas es lo que más existe, somos pobres presos del consumo y esa ansiedad de obtener dinero a como dé lugar. Un buen grueso de la población no le hace ascos a la bolsa de alimentos y computadoras que se entregan, pero esa no es la solución. Se podría implementar mejor educación incluso gratis y oportunidades y reír bastante como dijo el comediante, pero con la barriga llena. Da sentimiento que capturan a diestra y siniestra, bueno, en "río revuelto ganancia de pescadores".

Mucha gente hace ayuno forzado, lo que se necesita es trabajo, lo demás es cháchara. Mejor enseñarles oficios desde temprana edad. Poner talleres de zapatería, panadería, etcétera, en escuelas y colegios. Que vayan paralelos con su enseñanza y educación y estimularles con módicas cantidades de dinero, eso mermaría el ocio. Me parece plausible el centro histórico, me late más electoral que cultural. En lugar de andar gastando la plata pública en juegos de azar. Con esta anécdota no quiero conmover ni deslumbrar a nadie ni se me vaya a etiquetar que soy el paladín de los capturados utilizando palabras redentoras. Se está haciendo lo mismo de los gobiernos anteriores: reprimir, oprimir, comprimir, ojalá no se vaya a suprimir.

Hay que buscarle ocupación remunerada a nuevos jóvenes para no estar más adelante en otro régimen de excepción que después se haga regla.