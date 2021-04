Hace tiempo un amigo que me rebasa unos diez años de edad me dijo con tono firme: "Prefiero tener cáncer y no ser pobre". Otro me dijo: "Odio la pobreza". Esta pandemia nos trajo miedo a lo impredecible, a muchos nos ha dejado muy limitados económicamente, en un santiamén se nos agotaron nuestros pequeños recursos, muchos vivían sin lunares monetarios, sin interés crematístico, solo perviviendo sorteando lo doméstico con nuestro trabajo, saliendo adelante, pero esta enfermedad aniquiló nuestros anhelos y se ha soportado esos padecimientos con fortaleza.

Buena parte de los salvadoreños se encuentran en situación de pobreza, los empleos están por el suelo, y afrentan los desafíos con una voluntad inflexible, su capital en el día es un dólar, lo conservan a buen recaudo para no perderlo y tienen una gran virtud: que no se rinden.

Mucha gente participa en política y obtiene un cargo por tener un ingreso económico, por relacionarse, incluso por ufanarse entre sus pares, pero no tiene la menor idea de la función que representa, como decía Churchill: "El problema de nuestra época consiste en que los hombres no quieren ser útiles sino importantes". Todavía se mantiene la frase de ese gran estadista.

En otro orden de cuestiones, va a ser divertido, desternillante, la nueva Asamblea donde hay mayoría de los tribunos de un solo partido, qué se puede discutir, la oposición qué podrá replicar, todo va a estar orquestado, las tales plenarias van a ser cortas ya todo pergeñado y los protagonistas de tan sesudas decisiones van a tomar poses de gente con IQ elevado, los rostros serios, adustos, que reflejen solemnidad, que haya misterio en sus expresiones, lo que crispa es que dicen el pueblo eligió, pero eligió yuxtapuesto con la necesidad que se vive. Ojalá lleguen con un buen terno y no vayan a llegar con indumentaria casual y con gorra. "El hábito no hace al monje pero sí lo diferencia".

Por el amor al cielo, en sus alocuciones ya no repitan "devuelvan lo robado, los mismos de siempre", ya se escucha muy chocarrero, es un chirrido, hay personajes que dan entrevistas que todavía están con el retintín de "la derecha oligárquica, la derecha mercantilista, la derecha financiera", qué terrible en pleno siglo de la tecnología.

Esta elección pasada fue una campaña donde se explotó la necesidad, la pandemia con una misofobia bien incrustada y mucha gente en pobreza extrema frisando la indigencia y una publicidad arrasadora por todos lados, una oposición diezmada y moribunda. Cuando vimos que empezaron a repartir plata, bolsas de víveres y muchas cosas, algunos dijimos "el hambre es bruta pero es más bruto el que la aguanta" y nos sometimos a una voluntad, y les dio bola, fue todo un éxito.

Nuestra incipiente democracia languidece, no sabemos nada, cuánto y cómo se está gastando el dinero, cuántos desaparecidos hay y ahora en adelante todavía va a ser más difícil la cosa. Nadie da puntada sin ojal, todos llevamos un interés. Es jodida la pobreza, pero esto es consecuencia de no haber previsto que somos un país pobre y no haber hecho nada por los salvadoreños en los gobiernos anteriores. Hablando en primera persona, una cosa pido: que no se burlen de nuestro intelecto con ideas trasnochadas y nos hagan creer que somos borregos. Pobres pero con dignidad.