Estoy preparando una conferencia sobre Marketing Digital y aunque es un tema que ya he impartido varias veces, siempre acostumbro actualizar los contenidos y con ese propósito, decidí refrescar mis conocimientos sobre el tema. Me llevé una gran sorpresa al darme cuenta de todo lo nuevo que ha aparecido en unos cuantos meses, todo lo que yo no sé, todo lo que tendría que aprender si me quisiera sentir "experta".

Lo anterior me hizo reflexionar nuevamente en una idea que he tenido en mi cabeza desde hace algún tiempo, cuando leí que antes de 1900 el conocimiento se duplicaba cada 100 años, en el siglo pasado eran 25 años, en 2016 solo 13 meses y se predice que en 2030 el conocimiento colectivo se duplicará cada doce horas, esto me hace pensar que ya tenemos que empezar a elegir entre saber poco de mucho o mucho de poco, entre ser generalistas o especialistas, porque será imposible saber mucho de todo. Y esto es, a pesar de que ahora con la tecnología podemos aprender casi sobre cualquier cosa.

Investigando sobre estas opciones de generalistas o especialistas, me encontré con un concepto que no conocía y me resulta interesante: polímata. Una persona polímata es aquella que destaca en diversas ramas; domina varias disciplinas, generalmente de las artes y las ciencias. Uno de los más famosos polímatas de la Historia era Galileo.

Laura Marajofsky en un artículo publicado en El Clarín plantea que hubo etapas donde mandó la especialización y ahora se valora la capacidad de relacionar distintos campos, pero que es difícil ir profundo en más de un área y a medida que el conocimiento requiere cada vez más colaboración entre disciplinas y actores y lecturas más integrales sobre el mundo, cabe preguntarse: ¿qué es ser un polímata en la actualidad? ¿El que mucho aprieta poco abarca?

Por otra parte, Valentín Muro, programador y filósofo argentino que se define a sí mismo como alguien que se dedica a entender cómo funcionan las cosas, dice que la mayoría de las profesiones que se requerirán cuando los niños que hoy están en edad escolar dejen el sistema educativo aún no fueron siquiera inventadas. Pareciera que aquella clásica pregunta ¿qué quieres ser cuando seas grande? dejará de ser relevante porque actualmente podría no tener una respuesta acertada.

Me pregunto en qué momento el sistema educativo buscará ajustar sus modelos de educación a esas nuevas realidades y necesidades. Y cuando digo sistema educativo me refiero al todo, desde el nivel de parvularia hasta el universitario. Y quizás no me preocupan mucho los niños porque ellos son nativos de este "nuevo" mundo digital y sabrán cómo desenvolverse adecuadamente, pero qué sucede por ejemplo con los jóvenes que actualmente están en la universidad o se acaban de graduar y que han recibido una educación tradicional y tienen por delante un futuro digital.

En este sentido, me parece interesante que Laura Marajofsky establece en su artículo que dentro de este contexto, a la par de cambiar nuestra idea de lo que es conocimiento o lo que constituye aprender, según sesgos culturales y de época (que el talento es natural, que solo podemos aprender hasta cierta edad, o que los ciclos de aprendizaje en la vida no pueden ser continuos), talvez haya que empezar a considerar otras ideas como contemplar diferentes articulaciones entre la tecnología y lo humano.

Talvez a estas alturas de mi vida ya no debiera preocuparme por estos temas, pero no puedo evitarlo; sin embargo, por ahora me quedo con la frase de Albert Einstein: "No necesito saberlo todo, tan solo necesito saber dónde encontrar aquello que me hace falta, cuando lo necesite".