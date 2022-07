Podredumbre antipolítica

"El dinero alcanza cuando nadie roba", "devuelvan lo robado", "los mismos de siempre", ...frases trilladas que, 3 años más tarde, también aplican para el gobierno de turno. Nada ha cambiado.

La antipolítica es el rechazo a los gobiernos enquistados en el poder por mucho tiempo. Se trata de una poderosa fuerza centrífuga que saca a las viejas élites de la Casona, sustituyéndolas por nuevas fuerzas que capitalizan en el hartazgo popular para secuestrar el poder absoluto y convertirse en autócratas, repitiendo consignas y mentiras, atol con el dedo para el pueblo que dicen defender.

Cuando los nuevos personajes ganan las elecciones, el libreto indica que deben hacer trizas a sus antecesores, culpándolos de todos los males de la Nación. Mátalas callando garantizan su ascenso en la pirámide económica, sin rendir cuentas de nada; qué importa que la deuda externa se salga de control. Así pasó en Argentina, que de tener un ingreso per cápita igual al de Francia, terminó endeudada hasta la coronilla, hoyo del cual está lejos de salir.

En Italia, el desprecio por sus gobernantes es tan antiguo y arraigado, así como la pasta, la pizza, el gelato y el fútbol. Los más pensantes creyeron que "el salvador del pueblo", Silvio Berlusconi, terminaría siendo un mal pasajero; sin embargo, no fue así, y dejó a Italia con el crecimiento económico más bajo de Europa, llevándose de encuentro el ingreso per cápita de todos los italianos.

Los autócratas quisieran perder de vista a "los mismos de siempre" pero, en la antipolítica, esto no ha sido posible. No pudo Macri en Argentina, no pudieron los venezolanos, no pudieron los bolivianos; en Brasil Lula está por regresar. Difícil salir de este círculo venenoso. Es tal la corrupción, que no se encuentra un consenso político hacia el progreso. Mientras tanto, continúa la cantaleta en contra de la oposición, y el secuestro de las instituciones democráticas, metástasis de un cáncer antipolítico agresivo, podrido hasta la médula.

Los políticos mienten más que Pinocho; siempre lo han hecho, y entre más se enquistan en el poder, más descaradas sus mentiras. Un fallo moral que nubla la realidad y engaña a los bobos. Con razón, mentir descaradamente está en el libreto de la antipolítica, como herramienta para permanecer en el poder.

La antipolítica no trae nada bueno. Es un podrido retroceso en todos los indicadores. Es la podrida garantía que los amigos de los gobernantes sean los únicos con acceso a una riqueza sin precedentes. Para muestra la Venezuela de Chávez, cuyos funcionarios corruptos, a cambio de sobornos, se hacían los majes ante el tráfico de drogas, llegando al descaro de acuerparse del servicio diplomático para acelerar el contrabando.

Un consejo para nuestros antipolíticos: Dejen de repetir como loras las mismas consignas y mejor "devuelvan lo robado", pues "el dinero alcanza cuando nadie roba - ni chivea" y ustedes son peores que "los mismos de siempre".