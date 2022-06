A partir del 26 de marzo, subió el coeficiente intelectual de la policía nacional. De la noche a la mañana, iluminados por la inteligencia antipandillas, fueron a capturar miles de cabecillas y a sus discípulos. ¿Por qué antes no existía esta inteligencia? ¿O se la tenían bien calladita?

Algo similar se destapó en Italia en 2018, año en que salió a la luz el caso Trattativa (negociación en italiano), escondido desde 1992. Se trata del juicio en contra de los carabineros que negociaron con la mafia 26 años atrás. En la colada se fueron varios políticos que, ante la evidencia de unas grabaciones, no pudieron negar el haberse arrodillado ante las peticiones de La Cosa Nostra.

El insólito precedente enfrentó en el juzgado a miembros de la organización criminal junto a las más altas autoridades del gobierno, incluyendo al entonces presidente Giorgio Napolitano.

Más temprano que tarde, las autoridades salvadoreñas, anteriores y presentes, también tendrán que rendir cuentas sobre las evidentes negociaciones con las maras, para reducir homicidios, para comprar votos, para explicar la facilidad con que la policía arresta mareros sin la más mínima resistencia.

Estamos ante la más oscura negociación y persecución bajo estado de excepción. Parece que la meta es enchachar a 70k supuestos mareros, estando todos claros, que esta maravillosa medicina será peor que la enfermedad. El Salvador es, desde esta redada, el país con más presos por cada 100k habitantes. Ningún motivo de orgullo.

Pero el pueblo aplaude la "guerra contra las pandillas". La enorme mayoría tiene en pedestal a un presidente que por fin dijo "hasta aquí llegaron", limpiando vecindarios de malvados y extorsiones. Esta guerra es la acción del gobierno que más rating ha tenido durante los 3 años de la actual administración, tema central de un discurso carente de sustancia, oportuna cortina de humo para mantener otros problemas bajo la alfombra.

Ahora cualquier policía, con razón o sin ella, te puede llevar al bote por 3 meses; seas bonito o seas feo, chele o prieto. El otro día mi hijo tuvo la mala suerte de chocar con un carro policía, y lo primero que hizo el uniformado fue intimidar al cipote con llevárselo a Mariona gracias al régimen de excepción. Después de razonar un largo rato, con el apoyo del gestor de seguros, el policía se calmó, pero el sabor amargo de represión se hizo sentir.

Ojalá la carta blanca que le da a la policía el estado de excepción, y la elevada cuota de presos por cumplir, no sigan llevándose de encuentro a justos por pecadores. Se escuchan inclusive casos de extorsión policial, solicitando renta para no llevarte al bote. Esto no puede ser.

¿Qué sucedía antes del 26 de marzo? Acuerdos turbios, está claro. ¿O les dieron fósforo y complejo B a los policías para pulir su inteligencia? Y ¿qué sucederá cuando termine el régimen de excepción? ¿Tendremos los salvadoreños, al igual que los italianos, que esperar 26 años para saber la verdad?