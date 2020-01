Política para todos

Cuando hablamos de política en El Salvador lo primero que se nos ocurre es una imagen despreciable, corrupta y repugnante. Lamentablemente es muestra del rechazo que la clase política tiene como resultado de su lejanía con la población, su poca atención a las necesidades reales de gran parte de la población, por años abandonada y marginada luego de las campañas electorales, que en estas es donde típicamente se les ve la cara a los que desean obtener poder o incluso perpetuarse en él.

Con mucha razón en las elecciones gran parte de esa población desencantada no asiste a votar masivamente debido a su negación y no consentimiento de la continuidad de ciertos personajes oscuros que no han estado dispuestos a cumplir su trabajo de representación política. Esto no podemos negarlo; sin embargo, no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista dice el dicho, en este sentido es importante conocer ese mundo tan podrido que imposibilita nuestra mejora en la calidad de vida, para aportar en la transformación política logrando así un sistema político más representativo y justo.

Por todo eso que he descrito es que decido estudiar a profundidad todo lo relativo a política, gracias a Dios, a mi familia y a mucho esfuerzo. Estoy convencida de que es necesario profundizar en la política, porque siempre hemos estado equivocados puesto que política no es sinónimo de partidos políticos únicamente, sino que política hacemos todos, porque todos somos entes políticos, esta no es más que la vida propia y todas las decisiones que se toman en torno a ella, ya sea para bien o para mal y si nos afecta en alguna medida ¿por qué no involucrarnos en ella?

En 2020 decido crear #políticaparatodos para poder divulgar todo lo que tenga que ver con política, con nosotros, con claro objetivo de contribuir a la formación de una cultura política democrática, donde pueda llevar a la población información importante que debemos conocer para no ser objetos de la tradicional política, se trata de quitarnos las vendas y empezar a conocer para aportar y sumar en la construcción de nuestro querido país El Salvador.

El objetivo debe ser ese, claro y conciso: construir el país que queremos y merecemos, sin ser instrumentos de las ideologías tradicionales, no se trata de partidizar sino de participar y aportar desde diversos ángulos temas de la realidad nacional que nos apremia; #políticaparatodos es ese espacio de expresión donde hablar de política es una necesidad y obligación.

Mi compromiso con el país es firme y así como he dado vida a otras iniciativas a nivel nacional en años anteriores en este nuevo año inicio con #políticaparatodos que es un instrumento de divulgación, para difundir y poner al alcance de todos el conocimiento político, así elevar la calidad y la cantidad de relaciones humanas. Sumar todos los puntos de vista en torno a la realidad nacional para comprenderla y cambiarla es indispensable.